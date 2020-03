¿Piña en la pizza? LeBron James se une al debate y da su opinión

Quizás es uno de los debates más antiguos del planeta y hasta el día de hoy no hay un consenso absoluto: ¿Se le pone piña (pineapple) a la pizza? Una pregunta que ha generado polémicas y eternas discusiones.

Los deportistas no han sido exentos a este debate y los jugadores de la NBA, con el tiempo libre que tienen por estar en cuarentena preventiva por el Coronavirus, decidieron dar su opinión.

Primero fue el base de los Golden State Warrios Stephen Curry, quien dio una respuesta contundente sobre si le gusta la pizza con piña.

Y en esta discusión no podía faltar ‘El Rey’. LeBron James no tuvo problemas en decir que, “a pesar que mucha personas van estar en desacuerdo. A mí me gusta la piña en la pizza. La amo, es muy buena”.

