Hakeem Olajuwon nombró a su G.O.A.T. de todos los tiempos y ridiculizó a LeBron James

El debate entre LeBron James y Michael Jordan sobre quién es el mejor de la historia de la NBA tuvo sus dos grandes momentos de análisis en lo que va del 2020: uno de ellos fue cuando se estrenó la serie documental The Last Dance, que retrató la última temporada de los Chicago Bulls campeones, y el otro fue luego de la coronación de Los Angeles Lakers.

Varias fueron las opiniones de periodistas y fanáticos sobre quién es el mejor jugador de todos los tiempos, así como también basquetbolistas que marcaron una era en la NBA. Hakeem Olajuwon, sin tipo de discusión, es uno de ellos. De hecho, hasta podría ser él mismo considerado como uno de los mejores por sus múltiples récords, como el que actualmente tiene junto a Jordan y Giannis Antetokounmpo.

El exjugador de 57 años se metió en el debate de G.O.A.T. que involucra a LeBron James y Michael Jordan y, en lugar de mantener una cierta duda o directamente no compararlos, el campeón y MVP en Finales NBA dos veces con Houston Rockets, se inclinó por uno de ellos sin dejar ninguna duda al respecto.

Hakeem Olajuwon eligió entre Michael Jordan y LeBron James

En diálogo con Basketball Network, el Salón de la Fama opinó: "Cuando la gente comienza a compararlo (LeBron) con Jordan, entonces esa no es una comparación justa”, comenzó diciendo Olajuwon. Luego, sentenció: “Jordan era un jugador mucho más superior en una liga muy dura y era muy creativo. Eso no le quita nada a LeBron porque sea un gran jugador, pero no es una comparación justa porque Jordan es un jugador muy superior".

Hakeem Olajuwon tiene su punto: entiende que la NBA del pasado era mucho más dura que la actual. Las opiniones son respetables y, como el histórico interno tiene su opinión, habrá quienes crean que el legado de LeBron James es más grande.

