Los jugadores y la afición lo quieren, ¿firmará?: el nuevo equipo que pretendería a Newton

Fue un pedido expreso y por qué no cumplirlo ya que es uno de los agentes libres más atractivos que hay en el mercado. Cam Newton sigue sin equipo y se pronostica que firmará después del Draft 2020, a llevarse a cabo del 23 al 25 de abril. ¿A qué franquicia llegará?

El corredor estelar de los Jacksonville Jaguars, Leonard Fournette, envió un fuerte mensaje a la directiva del equipo pidiendo que el exmariscal de campo de los Carolina Panthers llegue a reforzar la ofensiva. Sus declaraciones fueron claras: espera que Shad Khan (dueño del equipo? haga todo lo posible para conseguir la firma.

“Cam fue al Super Bowl. Es un gran sujeto. Lo conozco desde hace un largo tiempo y como le he dicho a mucha gente con la que he hablado, no se trata de menospreciar a Gardner Minshew. Estoy intentando estar en la mejor posición en la que el equipo pueda estar”, declaró el running back a ESPN.

Se acabó la era Cam Newton en Carolina. ��



✅ Título de Conferencia

✅ MVP de la NFL

✅ Jugador Ofensivo del Año

✅ Novato del Añopic.twitter.com/fRfqZvwaL9 — Football (@LaloFootball) March 24, 2020

Y al parecer lo escucharon, pero no de la manera que quería porque después de sus declaraciones los rumores de prensa sobre su posible salida de los Jaguars empezaron a circular. Según el periodista Adam Schefter, el equipo de Jacksonville estaría intentando transferir al corredor poque tiene asegurado un salario de 4.16 millones de dólares.

Lo que es cierto es que no será tan fácil que Cam Newton llegue a los Jacksonville Jaguars, primero porque se habla que Gardner Minshew tiene el puesto de QB titular asegurado y segundo porque de aceptar la propuesta significarica que SuperCam tendría que bajar su salario en un 31%.

