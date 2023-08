El defensor Myles Jack, quien jugó para los Jacksonville Jaguars y los Pittsburgh Steelers, sorprendió al mundo del deporte al anunciar su retiro de la NFL.

Pero lo que realmente dejó a todos boquiabiertos fue su razón: convertirse en fontanero o electricista para prepararse ante un posible apocalipsis zombi. Jack, quien recientemente firmó con los Philadelphia Eagles, ha decidido decir adiós a su carrera deportiva.

Una Carrera Exitosa en la NFL

Jack ha tenido una carrera destacada en la NFL, ganando más de 50 millones de dólares desde su llegada en el Draft 2016. Firmó su contrato más cuantioso por 57 millones de dólares en la temporada 2019 con los Jaguars.

A pesar de una lesión en la rodilla, logró 617 placajes, 6.5 sacks, 20 golpes al pasador, tres intercepciones, dos fumbles forzados y una anotación en 103 partidos de temporada regular.

¿Por qué se retiró Myles Jack de la NFL?

Jack decidió retirarse por una insólita razón. “Me gusta trabajar, por lo que no podría sólo sentarme en casa. He tenido la suerte de ganar mucho dinero y quiero ser innovador. Si llegara un apocalipsis zombi, quiero poder construir algo con algún trabajo como fontanero o electricista. Después de todo, el tiempo no espera a nadie”, afirmó.

Reflexiones para la audiencia mexicana

Esta historia es un recordatorio de que la vida puede tomar giros inesperados y que la preparación y la innovación pueden llevarnos por caminos sorprendentes.

La decisión de Jack de dejar una carrera exitosa en el futbol americano para seguir una pasión inusual es un testimonio de su carácter y su deseo de marcar la diferencia en el mundo.