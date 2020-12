¿Se acerca la salida del Barcelona? La MLS anticipa la bienvenida a Messi

De gol a golazo, de declaración a bomba mediática. Estamos viendo a un nuevo Lionel Messi, de eso no hay dudas, que se cansó de la situación que vive en el Barcelona y ya hizo el primer amague de querer irse. En el horizonte de Leo aparece un salvavidas llamado MLS.

Messi le concedió una entrevista a Jordi Évole del programa La Sexta y entre los temas de los que hablaron Leo manifestó que quiere jugar en el fútbol de Estados Unidos, aunque dudó que su llegada a la MLS se dé en un futuro próximo.

“Siempre tuve la ilusión de poder disfrutar y vivir en Estados Unidos, de jugar esa liga y vivir allí, pero no es por ahora. Después, si pasa o no, no lo sé. Por eso dije que me gustaría venir (regresar) a vivir a Barcelona”, afirmó Leo Messi.

Las declaraciones de Messi llegaron a los oídos de la MLS y el community manager de la cuenta de Twitter en español de la liga norteamericana fue ágil y ya empezó a seducir a Leo con una bienvenida anticipada.

La bienvenida de la MLS a Lionel Messi

“Por aquí siempre serás bienvenido Leo”, afirmó la cuenta de Twitter de la MLS en español. Leo, ¿lo leíste? No te has ido del Barcelona y ya te reciben con las puertas abiertas. En Bolavip US Latino también nos morimos de ganas que llegues a Estados Unidos.

Por aquí siempre serás bienvenido Leo.�� pic.twitter.com/76qMrYt1kO — MLS Español (@MLSes) December 28, 2020

