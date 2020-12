La solución a la salida de Messi del Barcelona estaría en la MLS

Los días de Lionel Messi en el Barcelona parecen estar contados porque al deseo manifiesto de salir del equipo catalán le sumó unas declaraciones que ilusionaron a todo Estados Unidos con una posible llegada del crack argentino a la MLS.

Messi le concedió una entrevista a Jordi Évole del programa La Sexta y entre los temas que tocaron Leo manifestó un viejo anhelo que tiene de jugar en el fútbol de Estados Unidos, aunque dudó que su llegada a la MLS se dé en un futuro próximo.

“Siempre tuve la ilusión de poder disfrutar y vivir en Estados Unidos, de jugar esa liga y vivir allí, pero no es por ahora. Después, si pasa o no, no lo sé. Por eso dije que me gustaría venir (regresar) a vivir a Barcelona”, afirmó Leo Messi.

Entonces, ¿por qué no pensar que la solución para la salida de Messi del Barcelona la tiene la MLS y Estados Unidos? Recordemos que el contrato de Leo con el Barcelona va hasta el 30 de junio del 2021, por lo que a partir del primero de enero estaría en libertad de negociar con cualquier equipo.

Lionel Messi habló de su salida del Barcelona

“Que no sé si me iré o no y si me voy, me gustaría irme de la mejor manera, siempre hablando hipotéticamente, me gustaría volver algún día, me gustaría volver a la ciudad, a trabajar en el club, aportar, que no pasa nada, que el Barcelona es mucho más grande que cualquier jugador, incluso que yo obviamente, y que ojalá el presidente que venga haga bien las cosas para volver levantar títulos importantes”, concluyó Lionel Messi.

