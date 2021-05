La única posibilidad que Lakers y LeBron eviten jugar un Play-In vs. Curry y Warriors

¡Los actuales campeones de la NBA están contra las cuerdas! A Los Angeles Lakers solo les queda un escenario posible para clasificar de manera directa a Playoffs y evitar un posible enfrentamiento en uno de los juegos del Play-In contra Golden State Warriors de Stephen Curry.

La victoria de Dallas Mavericks en la jornada del viernes 14 de mayo sobre Toronto Raptors le dejó dos opciones a LeBron James y compañía: clasificar de manera directa a los Playoffs desde la sexta posición de la Conferencia Oeste o caer al séptimo lugar y jugar el Play-In.

¿De qué dependen estas dos opciones? De un solo escenario: los Lakers deben ganar los dos juegos que les quedan frente a Indiana Pacers (sábado 15 de mayo a las 13:00 ET) y contra New Orleans Pelicans (domingo 16 a las 21:00 ET) para esperar una derrota de Portland Trail Blazers.

Palabras más, palabras menos, si LeBron James y compañía ganan los dos juegos restantes de la temporada NBA 2020-21 y los Blazers pierden contra Denver Nuggets (domingo 16 de mayo a las 21:00 ET) se dará la única posibilidad para que los Lakers vayan directamente a los Playoffs.

¿LeBron James y Anthony Davis jugarán Los Angeles Lakers vs. Indiana Pacers?

Los Angeles Lakers saben que no tienen mañana si se trata de clasificar de manera directa a los Playoffs y así evitar un posible Play-In contra Stephen Curry y Golden State Warriors. Por ese motivo, LeBron James y Anthony Davis aparecen a como “cuestionables” para jugar vs. Indiana Pacers, sábado 15 de mayo a las 13:00 ET, a pesar de tener molestias musculares.

