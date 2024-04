Hoy toca analizar todos juntos sobre el presente de André Carrillo, quien está viviendo un segundo aire dentro del exótico mundo árabe. Jugando la segunda división su estatus bajó bastante, lo cual termina siendo preocupante en todos los sentidos. Toca contar lo que dicen las cifras universales del peruano, veloz y referente internacional para todos los amantes del deporte rey en nuestro país.

Llegó a valer 9 millones de euros para la temporada 2021, según la información del mercado internacional. Al día de hoy está tazado en 1 millón ochocientos mil euros. Lo cual termina siendo muy llamativo en todos los sentidos. De ahora en adelante posiblemente se tome las cosas de forma distinta, porque mucho tiempo como profesional no le queda. La idea es que disfrute estos últimos momentos como profesional.

Se podría abrir la puerta de Alianza Lima, lo cual ha sido un compromiso pendiente según declaraciones pasadas. Pero eso pasará por su decisión, la de su familia, entorno más cercano y demás. No debe ser nada fácil dejar todo lo que estás viviendo en otro continente, con la idea de regresar al país que te vio nacer, pero con una brecha muy grande de distancia entre su vida de joven, y hoy como adulto responsable de un núcleo familiar.

El otro tema será si todavía es importante para la Selección Peruana hoy en día, desde VIDENA no hay comunicación especial al respecto para el ex Sporting Lisboa y Benfica de Portugal. Su forma de jugar no se acomodaría al planteamiento del profesor Jorge Fossati. Quien ahora mismo está viendo opciones serias para poder competir en la Copa América 2024 y el resto de las Eliminatorias Sudamericanas.

André Carrillo jugando en la Selección Peruana. (Foto: IMAGO).

¿De qué está jugando André Carrillo en este momento?

El Diario Depor bajo el periodista Andrés Manrique saca datos certificados sobre su accionar: “André Carrillo ha encontrado espacio en una nueva posición como la de volante central en un 4-4-2 o en el 4-2-3-1. La ‘Culebra’ ha jugado esta temporada en 16 oportunidades en ese puesto, alternándolo con la de extremo por derecha (8 oportunidades)”.

¿Cuál es el presente de André Carrillo en Arabia Saudita?

Por la tabla general de la división de ascenso saudí, notamos que el Al-Qadsiah FC está como líder general de la competición. Muy cerca de lograr ese boleto esperado para competir con los más grandes de la zona. Con solo 5 partidos por jugarse, le sacó una ventaja de ocho puntos al segundo y el tercero. La Culebra es una pieza clave en ese equipo.

¿Cuáles fueron los clubes pasados de André Carrillo?

Temporada Fecha Último club Nuevo club Valor Coste 23/24 13/08/2023 Al-Hilal Al-Qadsiah 2,20 mill. € – – Al-Qadsiah Al-Hilal – – 19/20 23/07/2019 Benfica Al-Hilal 7,00 mill. € 9,50 mill. € – Al-Hilal Benfica 7,00 mill. € – 30/06/2019 Al-Hilal Benfica 7,00 mill. € Fin de préstamo 18/19 20/07/2018 Benfica Al-Hilal 6,00 mill. € 4,00 mill. € – Al-Hilal Benfica 6,00 mill. € Coste de préstamo: 4,00 mill. € 30/06/2018 Watford Benfica 6,00 mill. € Fin de préstamo 17/18 24/08/2017 Benfica Watford 6,00 mill. € 1,00 mill. € – Watford Benfica 6,00 mill. € Coste de préstamo: 1,00 mill. € 30/06/2018 Watford Benfica 6,00 mill. € Fin de préstamo 16/17 01/07/2016 Sporting Lisboa Benfica 10,00 mill. € Libre 01/07/2016 Alianza Lima Sporting Lisboa 400 mil € 800 mil € 09/10 01/01/2010 Alianza Lima II Alianza Lima – –