¿Se le va a LeBron? Estrella de los Lakers dio una señal que cambiaría de equipo

Al inicio de la temporada NBA 2020-21, Los Angeles Lakers partían como favoritos para repetir título porque al equipo campeón liderado por LeBron James llegaron nuevas piezas ofensivas que los harían imparables, pero las lesiones trajeron resultados inesperados en Playoffs.

Durante la serie de primera ronda contra Phoenix Suns, Dennis Schroder fue noticia en los Lakers y no por un buen rendimiento. Con cero puntos en nueve tiros de campo durante la derrota en el Juego 5, el base alemán pasó a la historia al ser el primer Laker que tiene estos números en Playoffs.

Le relación Schroder – Lakers parece estar viviendo los últimos juegos porque no solo ha rechazado dos ofertas para renovar contrato por cuatro años y $85 millones de dólares, también dio una señal antes del Juego 6 vs. Suns que no continuaría en el equipo de LeBron y compañía.

En la cuenta de Instagram del base estelar de la NBA aparecía esta frase: “PG (base) para los Lakers de Los Ángeles” y a horas del Juego 6 contra Phoenix Suns por Playoffs esta información se borró del perfil de Schroder. ¡Oh, sorpresa! ¿Qué quiere decir?

Los números de Dennis Schroder con Los Angeles Lakers

Durante la temporada regular NBA 2020-21, Dennis Schroder estuvo 11 juegos ausente por protocolos de la liga para el coronavirus y acumuló un promedio por juego de 13.1 puntos, 2.4 rebotes y 3.9 asistencias. El base de los Angeles Lakers se dio cuenta del revuelo que ocasionó al elminiar de su perfil que era jugador del equipo californiano y volvió a poner la frase de la discordia.

Schroder borró que era jugador de los Lakers y después lo volvió a poner en Instagram

Cuenta de Instagram de Dennis Schroeder (Foto: @ds17_fg)

Cuenta de Schroder en Instagram (Foto: @ds17_fg)

Lee También