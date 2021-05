Curry, nada que hacer: Lakers le ganaría a Warriors en el Play-In por 5 razones

No hay mejor plan para el miércoles 19 de mayo a las 21:00 ET que sentarse a ver la victoria de Los Angeles Lakers sobre Golden State Warriors en uno de los juegos del Play-In de la NBA 2020-21. ¿Cómo? Sí, los expertos dictaron sentencia y dieron 5 razones para creer que LeBron James y compañía le ganarán a Stephen Curry y los Dubs.

Según el portal especializado Fadeaway World, los Lakers tienen un grupo de jugadores con el recuerdo intacto de ser campeones en la temporada 2019-20 y frente a un juego de ganar o morir en el intento, deportivamente hablando, esta experiencia pesará sobre unos Warriors con jugadores que debutan en instancias decisivas de la NBA. Primera razón.

Con más cosas que perder, los Lakers no podrían tener mejor motivación que empezar a tapar las bocas de sus contradictores y demostrar que les queda gasolina en el tanque para ir por un segundo título consecutivo. Perderían más de lo que van a ganar, entonces LeBron va salir encendido contra Curry y compañía: segunda razón.

El roster de los Lakers tiene mayor profundidad que Golden State para el Play-In

Roster de Los Angeles Lakers (Foto: Getty Images)

En lugar de desmantelarse, los Lakers agregaron piezas valiosas al roster en vísperas de repetir campeonato NBA. Jugadores como Dennis Schroder, Montrezl Harrell y Andre Drummond, entre otros, dan poder, profundidad y experiencia, para crear la tercera razón por la cual Lakers vencerá a Warriors en Play-In.

Las armas ofensivas de los Warriors son limitadas frente a Lakers

Roster de Golden State Warriors

A menos que Stephen Curry este iluminado y tenga una noche de 50 o más puntos, los Warriors carecen de recursos ofensivos para hacerle un daño constante a los Lakers ya que a los 32 puntos que promedio Steph en la temporada se le suman los 18.6 de Andrew Wiggins. No hay un nivel parejo por lo alto para vencer a Los Angeles en el Play-In. Cuarta razón.

La salud de LeBron James en el Play-In es la clave vs. Warriors

El tobillo derecho de LeBron James fue el talón de Aquiles de la temporada NBA 2020-21, pero como el Play-In vs. Golden State Warriors es solo un juego, si ‘El Rey’ esta saludable no hay quien lo detenga. Entonces, en el caso de darse este escenario se completan las cinco razones para creer que Los Angeles Lakers se llevarán el juego del miércoles 19 de mayo a las 22:00 ET.

