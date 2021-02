¿Alcanzará a llegar al juego? LeBron James explotó contra el tráfico de LA

Al ‘Rey’ tienes que tenerlo cómodo porque si no… La previa del juego entre Los Angeles Lakers y Memphis Grizzlies estuvo adornada de una nueva reacción inesperada de LeBron James. No fue un calentamiento fuera de control, ni tampoco un gran tiro antes del encuentro, todo lo contrario; la estrella de la NBA explotó en Twitter.

No por nada se le conoce como la ciudad del tráfico y el mismo LeBron lo sufrió en carne propia. El juego entre Lakers y Grizzlies empezará a las 22:00 ET y James se encontró con un gran enemigo camino al Staples Center: el tráfico de Los Angeles.

“¡¡¡¡El tráfico está oficialmente de vuelta en LA (Los Angeles)!!!!!”, escribió en Twitter de LeBron, por lo que nos preguntamos: ¿alcanzará a llegar al juego Lakers vs. Grizzlies? Por supuesto, el IQ (coeficiente intelectual) de James pasó de las duelas a las calles y salió de su mansión con el tiempo suficiente para el duelo del equipo californiano.

TRAFFIC IS OFFICIALLY BACK IN LA!!!!! ��������. — LeBron James (@KingJames) February 12, 2021

Los números de LeBron James en la NBA 2020-21

Con 36 años abordo y 18 temporadas encima, los números de LeBron James no dejan de sorprender ya que promedia por juego 25.5 puntos, 7.9 rebotes y el mismo número de asistencias en 26 partidos jugados. Los expertos ya lo tienen como uno de los candidatos más fuertes para el premio MVP.

LeBron habló sobre cuándo piensa retirarse de la NBA

“No sé cuánto tiempo voy a jugar. No sé cuánto más podré dar al juego, pero como me siento ahora, veremos qué sucede. No tengo un cronograma... El juego me avisará cuando sea el momento”, respondió LeBron James sobre el tiempo que seguirá en la NBA.

