Los favoritos para ganar la Serie Mundial de Béisbol 2020

UPDATED: Odds to win 2020 World Series (via @FOXBet )



NYY 7-2

LAD 4-1

HOU 6-1

ATL 11-1

WAS 16-1

MIN 18-1

STL, PHI, TB 20-1

CHI, NYM 22-1

BOS , CLE 25-1

OAK 28-1

MIL 30-1

LAA 40-1

CWS, AZ, CIN, SD 50-1

TOR, TEX, PIT 100-1

COL 150-1

SF 250-1

SEA, KC 500-1

MIA, BAL, DET 1000-1