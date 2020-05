Los jugadores que necesitan recuperar su nivel en la temporada 2020 de la NFL

Los registros que dejó la temporada 2019 de la NFL quedarán para los libros, sin embargo también hubo jugadores que dejaron mucho que desear por las expectativas que habían levantando para el inicio de la campaña. Pero con la vista puesta en el 2020, será una oportunidad para reivindicarse y explotar todo su talento. Por ello presentamos algunos jugadores que deberán levantar su nivel.

TODD GURLEY

Era considerado el mejor corredor incuestionable de la liga. Gurley se dirigía a otra temporada profesional en 2018 cuando estalló un problema de rodilla de la universidad. Tomó un asiento trasero cuando los Rams perdieron en el Super Bowl, luego corrieron a 857 yardas y 12 touchdowns en 2019. Sin embargo los Halcones parecen listos para poner a prueba en una nueva temporada.

LE'VEON BELL

Los New York Jets fueron considerados un equipo en ascenso por muchos que ingresaron en 2019. En 15 juegos, Bell corrió para 789 yardas y un touchdown de tres carreras por debajo de su carrera mientras promediaba 3.2 yardas por acarreo. Si bien también atrapó 66 pases para 461 yardas y otro touchdown, ciertamente no parecía una de las armas ofensivas de élite de la NFL. Ahora que tiene 28 años, se verá si Bell podrá ser un arma ofensiva dentro del terreno de juego.

JUJU SMITH-SCHUSTER

Otro jugador del que se esperaba más en Pittsburgh es el receptor abierto JuJu Smith-Schuster. Después de registrar 1,426 yardas y siete touchdowns en 111 capturas en 2018, registró solo 552 yardas de recepción y tres touchdowns en 42 recepciones la temporada pasada. De regreso con otra temporada, habrá que esperar para poder ver si Smith-Schuster se convierte en la estrella que demostró en números pasados.

CLELIN FERRELL

Los Raiders de Las Vegas sorprendieron cuando tomaron a Clelin Ferrell con la selección general No. 4 en el draft del año pasado. Si bien se esperaba que el dos veces campeón nacional fuera a la primera ronda, nadie esperaba que fuera una de las cinco mejores opciones. Su temporada de novato estuvo bien en el mejor de los casos, ya que comenzó en 15 juegos y registró 38 tacleadas combinadas, 4.5 capturas y cinco pases defendidos, pero no está solo si esperaba más de una selección general No. 4. Ferrell entrará en la temporada 2020 como titular frente a su compañero de segundo año Maxx Crosby

SOLOMON THOMAS

Seleccionado con la selección general número 3 en el Draft 2017 de la NFL de Stanford. Comenzó a correr en su temporada de novato, registrando 41 tacleadas combinadas y tres capturas a pesar de comenzar en solo 12 juegos. Inició 13 juegos en su segunda temporada, pero registró solo 31 tacleadas combinadas y una captura. Mientras que los 49ers terminaron 13-3 y lograron llegar al Super Bowl LIV la temporada pasada, Thomas comenzó solo tres juegos y registró 21 tacleadas combinadas y dos capturas en su carrera. Es difícil predecir cuántos juegos comenzará Thomas en esta temporada, sin embargo Thomas es un gran candidato para este año 2020.

El comienzo de una temporada en un estado normal todavía es incierto, aunque ya se estableció el calendario de esta temporada, todo dependerá de cómo se desarrolle una solución a la pandemia del Coronavirus. Sin embargo, los jugadores siguen enfocados en levantar su nivel y estar listos para cuando inicien las acciones en el terreno de juego.

