La locura del coronavirus en la NFL: ocho juegos reprogramados

La NFL se paró en el ring consciente que tiene un rival que hasta ahora nadie le ha podido derrotar: el coronavirus. Su principal arma de defensa eran los protocolos de bioseguridad establecidos, pero el covid-19 le dio un golpe tras otro en tan solo cinco semanas de lo que va de la temporada.

Este domingo, mientras se llevan a cabo algunos de los juegos de la Semana 5 NFL, la liga dio a conocer la nueva programación de cara a poder completar la temporada 2020. Serán ocho juegos con nuevos días y horarios, así que toma nota y agéndate de una vez.

New England Patriots vs. Denver Broncos, que estaba estipulado para jugarse este lunes 12 de octubre fue reprogramado para disputarse el próximo domingo 18 a las 13:00 ET. Por otra parte, Kansas City Chiefs contra Buffalo Bills de la Semana 6 se jugará el lunes 19 de octubre a las 17:00 ET.

Ya van dos juegos reprogramados, faltan seis. El duelo entre New York Jets y Miami Dolphins de la Semana 10 pasó a la Semana 6 y se disputará el domingo 18 de octubre a las 16:05 ET. En consiguiente, el juego de los Jets contra Los Angeles Chargers pasó a la Semana 11 para jugarse el domingo 22 de noviembre a las 16:05 ET.

Tenemos cuatro juegos con nuevas fechas, faltan cuatro más. Jacksonville Jaguars vs. Chargers se mueve de la Semana 8 a la 7 para jugarse el domingo 25 de octubre a las 16:25 ET. Mientras que el enfrentamiento entre Chargers y Broncos de la Semana 11 pasa a la 8 y será el domingo primero de noviembre a las 16:05 ET.

Casi acabamos, seis juegos reprogramados solo faltan dos más. Chargers vs. Dolphins de la Semana 7 pasa a la 10 para jugarse el domingo 15 de noviembre a las 16:05 ET. Y, por último, el juego entre Dolphins contra Broncos de la Semana 6 va a la 11 y será el domingo 22 de noviembre a las 16:05 ET.

Full schedule changes from the NFL including moves for eight teams in light of the COVID-19 change of #Patriots-#Broncos: pic.twitter.com/op5JV0RdlM — Tom Pelissero (@TomPelissero) October 11, 2020

