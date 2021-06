La condición que puso Aaron Judge para participar en el Home Run Derby de MLB

En poco menos de un mes, el próximo 12 de julio, se llevará a cabo el Home Run Derby, como parte del Juego de las Estrellas en Major League Baseball (MLB) en la ciudad de Denver, Colorado, y se esperaba que fuera parte de ese evento el jardinero Aaron Judge.

Desde que comenzó su carrera en las Grandes Ligas, el 2016, sólo en una oportunidad ha participado del Festival de Cuadrangulares, en la temporada 2017, cuando en el Marlins Park de Miami, Florida, conectó nada menos que 47 bambinazos para quedarse con el premio.

Si bien se pensaba que este año, tras la no realización del Home Run Derby en 2020 por la pandemia del Coronavirus, Judge iba a estar presente en el evento, para enfrentarse, por ejemplo, al japonés Shohei Ohtani, el astro de New York Yankees entregó su impresión al respecto.

Judge se refiere a presencia en Home Run Derby



En la actualidad, el Juez se ubica en el 17° puesto de la lista de roleteros de la presente zafra, con 15 cuadrangulares, quedando a siete del actual líder de este ítem, el dominicano Vladimir Guerrero Jr. (Toronto Blue Jays) con 22 batazos de otra dimensión.

Sin embargo, Judge puso freno al deseo de los fanáticos de que participe del evento, asegurando que "no he pensando mucho en eso. No tengo interés en estos momentos. Sólo lo haré cuando el Juego de Estrellas regrese a Nueva York".

Cabe señalar que hasta ahora, el jugador de los Yankees ha conectado 134 homeruns, siendo su mejor temporada el 2017, con 52, mientras que en 2018 y 2019 realizó 27, mientras que en la acotada zafra del 2020, sólo hizo 15.

