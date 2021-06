Shohei Ohtani hará historia al participar en el Home Run Derby 2021

Finalmente los aficionados podrán disfrutar del poder de Shohei Ohtani en el Home Run Derby, luego de que este viernes Los Angeles Angels confirmaran que la sensación japonesa del equipo estará en el evento que se llevará a cabo un día antes del Juego de las Estrellas 2021, el próximo 13 de julio en el Coors Field de Colorado.

Shohei Ohtani, quien está temporada está brillando tanto en la lomita como parte de la rotación de los Angels, también lo está haciendo con el madero al estar metido de lleno en la pelea por el liderato de cuadrangulares en las Grandes Ligas, con sus 19 batazos de vuelta completa, apenas tres menos que los líderes Vladimir Guerrero Jr. y Fernando Tatis Jr.

Vale la pena destacar que en la pasada campaña no se llevó a cabo ni el Home Run Derby ni el All Star Game debido al tardío comienzo de la temporada de la MLB tras la aparición de la pandemia del Coronavirus. De esta manera, el último campeón del jonrón en las Grandes Ligas es el jugador de los New York Mets, Pete Alonso, ganador de la edición del 2019.

Histórico

Con su participación en el Home Run Derby del 12 de julio, Shohei Ohtani seguirá haciendo historia en la MLB, ya que se convertirá en el primer jugador nacido en Japón que participa en el evento, pero además será el primer jugador en la historia de la MLB que forma parte de este evento luego de haber hecho al menos una apertura como lanzador en las Grandes Ligas.

El astro pitcher/bateador japonés se convertirá también el séptimo jugador de Los Angeles Angels que participa en el Home Run Derby y el primero desde el 2015 cuando lo hiciera el dominicano Albert Pujols, quien esta temporada salió del equipo para firmar con Los Angeles Dodgers.

En 64 partidos disputados hasta el momento en la campaña 2021 de la MLB, Shohei Ohtani tiene un promedio de bateo de .270 con 19 cuadrangulares y 47 carreras remolcadas, mientras que desde la lomita tiene marca de 3-1 en diez aperturas con Los Angeles Angels. Tiene una efectividad de 2.70 y ha abanicado a 73.

