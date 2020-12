CC Sabathia confesó que llegó borracho a un juego de los New York Yankees

Una historia imperdible y digna de la pantalla chica fue la vida de CC Sabathia en las 19 temporadas que estuvo en la MLB. Los genios de la TV tomaron nota y el próximo 22 de diciembre se estrenará un documental sobre el exlanzador de los New York Yankees.

En Under the Grapefruit Tree: The CC Sabathia Story, el documental del exlanzador que transmitirá HBO, se reveló el problema de alcoholismo que tuvo durante la época que fue pelotero de los Yankees. La situación llegó a tal punto que un día fue a lanzar borracho.

Según reveló Dan Martin, del New York Post, Sabathia admitió en su documental que una vez estaba “demasiado borracho para hacer mi trabajo” cuando jugaba para los Yankees en 2015. CC no tuvo otra alternativa que ingresar a un centro de rehabilitación por el alcoholismo.

Las gotas que rebosaron la copa fueron dos incidentes públicos en los que el exlanzador de los Yankees fue visto fumando marihuana en Atlanta e hizo parte de una pelea en un club nocturno (Toronto). El alcoholismo de Sabathia llegó a los diamantes de béisbol y el equipo de New York dijo: ¡No más!

CC Sabathia confesó que se presentó a lanzar borracho con los Yankees

En la temporada 2015 de la MLB, New York Yankees tuvo una serie con Baltimore Orioles en la campaña regular y en uno de esos juegos, CC Sabathia se presentó borracho y no pudo lanzar viniendo desde el bullpen. Estaba “demasiado borracho para hacer mi trabajo” reveló el expitcher.

