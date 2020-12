La delató: Alex Rodríguez mostró cómo luce Jennifer López en pijama

Una exestrella de la MLB y otra del mundo de la farándula se unieron y, como no, ocasionaron una explosión en las redes sociales. Alex Rodríguez y Jennifer Lopéz no paran de revolucionar las redes sociales y con un video que publicó el expelotero de los New York Yankees volvieron a ser tendencia.

Desde el 2017, Rodríguez y J-Lo son pareja y no han tenido ningún problema en compartir a través de Instagram lo bien que la pasan. Alex y Jennifer estuvieron hace poco de celebración por el lanzamiento del nuevo disco de la cantante: ‘In The Morning’. ¡Y lo celebraron por todo lo alto!

López publicó una foto desnuda que Alex Rodríguez no dudó en presumir para causar sensación en las redes sociales, pero esto no paró aquí. A-Rod se animó a postear un video en su cuenta de Instagram en el que mostró cómo luce Jennifer en pijama.

“Te amo por la mañana Y por la noche!!! Dando un giro al #InTheMorningChallenge de Jen. ¿¡Cómo lo hice!? Veamos tus movimientos”, fue el mensaje de Alex Rodríguez junto a la publicación del video que mostró a Jennifer Lopez recién levantada y en pijama.

El video de Jennifer López en pijama

Resulta y acontece que todo hace parte el nuevo disco de Jennifer Lopéz. ‘In The Morning’ (En la mañana) tiene un desafió en las redes sociales de mostrarse como uno se levanta en la mañana para bailar la canción de J-Lo, y, por supuesto, Alex Rodríguez no se quedó atrás.

