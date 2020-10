"Es un sueño hecho realidad": Julio Urías tras ganar la Serie Mundial con Los Angeles Dodgers

Disfrutando de su merecido descanso tras ser el responsable de darle la Serie Mundial de Béisbol a Los Angeles Dodgers, después de 32 años, el lanzador mexicano Julio Urías analizó lo ocurrido el pasado martes, así como también su experiencia de lanzar en la postemporada de MLB.

En la conversación con los medios tras conseguir el título, el pitcher reconoció que no ha sido un camino fácil el llegar a las Grandes Ligas, dado que ha debido tener mucha paciencia para esperar las oportunidades que finalmente se le dieron en la franquicia de California.

"Mi carrera ha sido de mucha paciencia, como digo, los tiempos de Dios son perfectos y lo digo este era tu momento, siempre y cuando trabajes, siempre y cuando luches y te esfuerces para ser mejor y creo que este era mi momento, me extrañó como también me extrañó cuando cerré el juego siete contra Atlanta, era algo parecido que ni yo me lo esperaba", afirmó Urías.