Julio Urías y Víctor González campeones de Serie Mundial: las portadas del día dedicadas a título de Los Angeles Dodgers

Después de 32 años de sequía, Los Angeles Dodgers se convirtieron en campeones de la Serie Mundial de Béisbol, y dos mexicanos tuvieron una participación más que destacada: los lanzadores Víctor González y Julio Urías, este último el cerrador del partido definitivo.

Por lo mismo, las portadas de los principales diarios deportivos de México llevaron en las portadas de sus ediciones impresas este miércoles 28 de octubre la obtención del título de Grandes Ligas por parte de sus coterráneos, mientras que los rotativos de Los Angeles hicieron lo propio.

Es así que el diario deportivo Récord, puso en su primera página a Urías celebrando con sus compañeros la Serie Mundial, y tituló "Dodgers campeones con... ¡ORGULLO MEXICANO!", destacando que González "entró de relevo para apuntarse la victoria", y que la actuación del nacido en Culiacán "desató la euforia en Los Angeles y en nuestro país".

#HoyEnTuRÉCORD #Portada



Pasaron largos 32 años para que #Dodgers recuperara la corona y se gestó gracias al sensacional juego de dos mexicanos: Víctor González y Julio Urías ⚾️����https://t.co/yTPDYvUZoW pic.twitter.com/1DBotSseNh — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) October 28, 2020

Urías y González, en los ojos de México



Por su parte, el suplemento Cancha del diario Reforma puso a ambos peloteros aztecas, acompañados por el manager de los Dodgers, Dave Roberts, bajo la frase "LOS DOSGERS", con los colores patrios y apuntando que "con triunfo de González y salvamiento de Urías, Dodgers se corona campeón".

La portada de Cancha, del diario Reforma, con el título de los Dodgers (Reforma)

La portada de Ovaciones tras la Serie Mundial de los Dodgers (Ovaciones)

Mientras Ovaciones puso en portada a Urías y González bajo el concepto "¡Mexican Power!", advirtiendo que con este título "ponchan a Donald Trump, uno de los presidentes que más ha acosado a los latinos, a una semana de las elecciones en Estados Unidos"; El Universal indicó "Con Sabor a México", añadiendo que los mexicanos lograron "una combinación que nunca se había dado en las Mayores".

Los Angeles, de fiesta con los Dodgers



En tanto, el principal rotativo de esta ciudad, como Los Angeles Times, puso como portada a Julio Urías, tras conectar el out definitivo generando la celebración de los Dodgers y tituló "L.A. gets more reign" (Los Angeles consigue más reinado).

Los Angeles Times puso a Julio Urías en su portada (L.A. Times)

La Opinión, diario en español de Los Angeles, destacando título de los Dodgers (La Opinión)

Finalmente, La Opinión, diario de habla hispana en esta ciudad estadounidense puso en su portada la celebración formal del título, señalando "Ciudad de Campeones", agregando que "los Dodgers rompen un ayuno de 32 años y se coronan en las Grandes Ligas, dos semanas después que los Lakers lo hicieran en la NBA".

Lee También