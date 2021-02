El primer jugador que boicoteará la temporada 2021 de MLB

Todo parece encaminado a que finalmente se pueda disputar en tiempo y forma la temporada 2021 de la Major League Baseball (MLB); sin embargo, pese a que están las condiciones sanitarias para llevarlo a cabo, existen un grupo de jugadores que estarían optando por dar un paso al costado y boicotear su presencia en el certamen.

El primero de los peloteros en llamar la atención es el jardinero izquierdo Ryan Braun, que actualmente está en condición de agente libre, luego de jugar las últimas 14 temporadas en Milwaukee Brewers, que en diálogo con el sitio oficial de las Grandes Ligas explicó en detalle los motivos de su ausencia voluntaria.

"Me he mantenido entrenando y estoy en forma, pero en estos momentos sigo sin ganas de disputar la temporada. Estoy disfrutando mucho el poder estar todo el tiempo con mi familia y también me he dedicado a otros negocios", aseguró el jugador.