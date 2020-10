La actitud de Landon Donovan que da la vuelta al mundo del fútbol

Hay veces en la historia de cualquier disciplina de la vida en que las acciones valen más que mil palabras, y prueba de ello es lo que realizó el ex capitán de la selección de Estados Unidos, Landon Donovan, quien realizó un gesto que está dando la vuelta al mundo.

Todo ocurrió en un partido por el torneo USL Championship, la segunda categoría del balompié de este país, cuando Capitán América ejerciendo como entrenador del San Diego Loyal, estaba ganando por 3-1 al Phoenix Rising, cuando en el minuto 52 ordenó a su equipo retirarse de la cancha.

¿Qué había pasado? Un jugador del cuadro rival del de Donovan, el jamaicano Junior Flemmings, llamó a uno de sus futbolistas, Collin Martin, como un batty boy, un insulto profundamente homofóbico, generando un incidente entre ambos y que terminó con el árbitro expulsando a ambos elementos.

Esta expulsión provocó el enojo profundo del hoy entrenador, quien fue directo a reclamarle al silbante, quien le dice "yo interpreté mal, porque Collin está acusando a Flemmings de llamarlo 'gay', y yo lo escuché decir algo y lo interpreté como que él lo estaba llamando así".

A lo que Donovan le replica "entonces lo escuchaste cuando lo llamó gay... ¿vas a expulsarlo?", y al encontrar respuesta negativa del juez, se enfureció y aún más cuando su par de Phoenix, Rick Schantz, intentaba bajarle el perfil al hecho señalando que eran "cosas del fútbol".

"¿Cómo que no haga un problema de esto? Debemos erradicar esto del deporte. ¡Tenemos que erradicarlo! Y no es racismo, porque lo están llamando gay... ¡Es homofobia! No puedo pasar por esta mierda otra vez", le gritó Donovan a su colega.