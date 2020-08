Crack mexico-canadiense del Arsenal eligió jugar en el Tri y sueña con Chivas

Hay que llevarlo de a poco, algunos ya lo tildan de crack y su decisión no dejó de sorprender. Marcelo Flores es un jugador mexico-canadiense que juega en las inferiores del Arsenal y no dudó ni un solo instante en decidirse por jugar en la Selección mexicana.

Con tan solo 16 años, Flores ya juega para la categoría Sub-18 del Arsenal y tras mudarse muy joven a Inglaterra sus actuaciones en las fuerzas básicas de Ipswich Town lo llevaron a que los ‘Gunners’ se fijarán en él y le llevarán a sus divisiones inferiores.

“Para mí no ha sido difícil (la decisión de jugar para México). Toda la familia de mi papá vive en México. Me gusta representar a México y hacer feliz a mi familia allá. En Canadá no les gusta tanto el fútbol”, afirmó Flores en una entrevista que le concedió a Marca Claro.

Como todo niño tiene sus referentes en el fútbol, pero a pesar de su corta edad ya muestra personalidad y carácter a la hora de tener claro los objetivos en su carrera profesional: seguir mejorando para llegar al equipo profesional del Arsenal.

“Mis ídolos son Messi y Neymar, pero yo creo que me parezco más a Coutinho y a Hazard. Ambos son pequeños y muy ágiles. Me gusta cómo juegan e intento imitar lo que ellos hacen. Admiro al Chucky Lozano y a Diego Lainez. Me gustaría jugar en Chivas. Ahí juega Luis Puente y es buen amigo mío”, concluyó Marcelo Flores.

