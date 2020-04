Marchi tiró una bombra tras otra: "Hay equipos de Primera que no pagaron diciembre y enero"

El Secretario General de Agremiados habló en representación de los jugadores y no se guardó nada.

Marchi: "Hay equipos de Primera que no pagaron diciembre y enero"

Muy, pero muy, pero muy picante. Así se levantó Sergio Marchi, Secretario General de Agremiados, que agarró el teléfono y se puso en diálogo con Súper Fútbol. Por la pantalla de TyC Sports, disparó contra todos: "Hay dirigentes que tiene problemas cognitivos y no entienden las cosas. Un dirigente, en voz de una mesa chica, propone no contratar jugadores que queden libre por voluntad propia. Eso es volver a los años 70", comenzó diciendo.

"El futuro está lleno de interrogantes"

"No hay posibilidades que, a corto plazo, vuelva el fútbol"

"AFA se apresuró en terminar la temporada"

"Los jugadores NO están de acuerdo en que no haya descensos en 2021"

Sergio Marchi, Agremiados, en @superfutbol — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) April 29, 2020

Luego, profundizó: "Hay clubes que convocaron a sus jugadores para dejarlos libres. Hay cheques sin fondos de clubes importantes y existe el riesgo que muchos jugadores se queden sin trabajo".

Sobre el comunicado más reciente de AFA, señaló: "Nadie me avisó que se iba a dar por terminada la temporada. ¿No jugar si no hay descensos? Seguramente se hable del tema. Los clubes no aceptaron la intervención de AFA ni Agremiado".

�� "Los futbolistas no estamos de acuerdo con que no hayan descensos en la temporada 2020/21. Sin descensos no hay competitividad"



Sergio Marchi, secretario general de Agremiados ��✍ pic.twitter.com/NKu48lVs6F — Bolavip Argentina (@BolavipAr) April 29, 2020

"El futuro está lleno de interrogantes. No hay posibilidades que, a corto plazo, vuelva el fútbol. AFA se apresuró en terminar la temporada y los jugadores no están de acuerdo en que no haya descensos en 2021", completó hablando de ese tema.

Para cerrar, acusó: "Hay equipos de primera división que no pagaron diciembre ni enero. No existía el COVID en Argentina. Velez, Patronato y Boca pagaron íntegramente el mes de Marzo. Club que no pague, club que recibe carta documento del jugador". Durísimo.

Lee También