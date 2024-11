La noticia que no esperaba Messi: Los churros que tanto le gustan no llegaron a USA por esta razón

‘La Churrería de Funes’ empezó a ser uno de los negocios más conocidos en el mundo luego de que Lionel Messi y su familia les dieran una asistencia para marcar el gol que les cambiaría la vida. Esta historia continúa y ahora enfrentan un problema para llegar a Estados Unidos y poder darle a Leo y a muchos clientes más los churros que tanto le gustan al ’10’ argentino.

El trabajo de seis años tuvo su recompensa. Sofía Snaidero, dueña de ‘La Churrería de Funes’, habló con BOLAVIP y le contó cómo va el proceso de poder llegar a USA después de aquel 19 de junio de 2023 cuando se hicieron virales porque que Antonela Roccuzo y la familia de Leo Messi recibieron un pedido de 42 churros.

Snaidero empezó a enviarle churros a la familia Messi cada vez que estaban en Funes luego de recibir la autorización de hacerlo. ¿Quería algo cambio? ¡Absolutamente nada! A ‘La Churrería de Funes’ lo único que le importaba era saber que el capitán de la Selección Argentina estaba comiendo su producto.

“Hola, ma. ¿Todo bien? Recién llevé un pedido a Kentucky y mira la casa de quién fue… La casa de Messi (llora). Me atendió Antonela, estoy emocionado, pero no me pude sacar la foto porque no me permitían sacarme el celular, hay un montón de policías. No pensé que fuera la casa de Messi, pero cuando llegué estaban todos los policías y los de seguridad. Lo vi a Messi así a lo lejos, lo saludé así, me levantó la mano y ahí me largué a llorar de emoción”, fue el audio de Juan Pablo Román, cadete de ‘La Churrería de Funes’, que se hizo público y la vida de la familia de Sofía Snaidero empezó a cambiar en 3, 2, 1…

La familia de Sofía Snaidero. (Foto: cortesía de la entrevistada)

Todo empezó a ser un hermoso desmadre como ella lo describe. “Me tuve que ir de mi casa básicamente para darle espacio a las bolsas de harina, a los tachos de dulce de leche y a los empleados porque en ese momento cuando ellos vinieron que era pleno invierno éramos cinco, pero eso fue un martes y el viernes ya éramos nueve. Al fin de semana siguiente éramos veinticinco y fue así. Obviamente, terminó el invierno y mermó bastante, pero cada vez que llueve es un descontrol de gente nuevamente y siempre por lo mismo. O sea, entran en el local y a modo de chiste me tomo el atrevimiento, pero vienen y me dicen que si esta es la churrería de Messi. Entonces yo les digo: ‘Sí, lo tengo atrás haciendo los churros’; o cosas así para seguir con el chiste y con la historia”, le dijo Snaidero a BOLAVIP y el siguiente capítulo de esta historia estaba a punto de empezar.

Publicidad

Publicidad

ver también Messi impidió que una mujer de 69 años se quedara sin trabajo: “Nos ayudó a poder darle otro puesto”

Los churros que tanto le gustan a Messi no llegaron a USA por esta razón

El 11 de julio de 2024, ‘La Churrería de Funes’ empezó el proceso de poder llegar por todo lo alto a Estados Unidos e iban a quedar ubicados a unos 35 minutos de la sede de entrenamiento de Inter Miami. Sin embargo, llegó la noticia que Lionel Messi no esperaba y, por ahora, los churros que tanto le gustan a Leo aplazaron su llegada a USA.

-¿Cómo va el proceso de llegar a Miami con ‘La Churrería de Funes’?

–En este momento se frenó porque empezamos y nosotros preparamos a un pastelero que se fue para allá y estuvo trabajando, pero después tuvo que volver porque los chicos no pudieron dar con el producto. No conseguimos la harina que necesitamos, hicimos varias pruebas con otros tipos de harina que conseguimos allá y no resultó. Así que estamos esperando que a Fede (pareja de Sofía) o a mí nos llegue la visa como para poder viajar alguno de los dos. No es lo mismo que personas que trabajamos y nos dedicamos a churros intentemos resolver la masa que personas que no se dedican a eso y que intentan lograr una masa. Entonces, la idea es continuar con la pastelería ‘Bakery Manhattan’, que son los chicos con los que nos asociamos. La idea de ellos también es que continuemos, pero bueno, ellos también nos pidieron lo mismo, tratar de viajar como para poder resolverlo y llegar.

Los churros que le gustan a Messi. (Foto: Instagram / @lachurreriadefunes)

Publicidad

Publicidad

-¿Y cómo va el proceso de la visa, Sofía?

-Estamos esperando el turno, todavía no tenemos el turno básicamente. Pero la idea es que puede ser antes del Mundial (2026). Creemos que apenas nos den el turno es una cuestión de dos, tres meses más y ya estamos.