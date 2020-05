Michael Jordan a Charles Barkley: "Cree que somos grandes amigos, pero odio a ese p... gordo"

A raíz del éxito que tuvo el documental The Last Dance, se han dado a conocer múltiples historias que no pudieron aparecer en la serie y que tienen relación con Michael Jordan, principalmente con el mal trato que tenía con sus pares dentro y fuera de la cancha, revelándose detalles escandalosos.

Una de esas rivalidades que tuvo en la NBA fue con Charles Barkley, con quien ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, mas se enfrentaron con rudeza en la final de 1993, donde Chicago Bulls, de la mano de Su Majestad, ganó su tercer anillo de campeonato.

Bulls ganó en seis partidos la final de NBA en 1993 a los Suns (Foto: Getty)

Y la revelación fue hecha hace un tiempo, al Bleacher Report, por el eterno asistente técnico de Phil Jackson, como es Johnny Bach, quien comentó lo que hizo el día antes del cuarto partido, cuando Air se juntó con Sir Charles a jugar golf, hicieron 48 hoyos y Jordan le compró a Barkley un arete de diamantes que le costó $20,000 dólares.

"Le pregunté porqué hizo todo eso, y Michael me respondió 'no se interpondrá en mi camino en el resto de la serie, ¿qué son $20,000 dólares para mí? Charles cree que somos grandes amigos, pero odio a ese p... gordo'", aseguró Bach, quien falleció en 2016.

Estos dichos aparecen luego que Barkley señalara a CBS Sports sobre Jordan que "usó en su carrera un enjuiciamiento selectivo, lo sabes ¿verdad? Sabe a quién molestar, Michael es increíble, pero hay ciertos tipos que no puedes tratar así. Tienes que saber a qué tipos puedes tratar mal y van a aceptarlo. ¿Gritarle a los tipos todo el tiempo y golpear a los tipos? Vamos, hombre. hay ciertos tipos que te gritarían si intentaras hacer eso. Tiene un enjuiciamiento selectivo. Quiero decir, Scott Burrell y Steve Kerr. Quiero decir, vamos, hombre".

