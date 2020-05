Charles Barkley no perdona y vuelve a criticar con rudeza a Michael Jordan

No han sido pocas las críticas que han realizado figuras de los años 90 de la NBA al documental The Last Dance, principalmente por la forma en la que se ha mostrado públicamente la figura de Michael Jordan, principalmente por el comportamiento que ha mostrado el astro y con el hecho de que la serie sea "una oda" al deportista.

Uno de ellos es el ex ala-pivot Charles Barkley, con quien tras muchos años de amistad, rompieron su relación hace un tiempo, y que en diálogo con CBS Sports, si bien manifestó que "tienes que ver a Michael Jordan como el mejor competidor que he conocido; es increíble jugar contra él. Y puedes ver que a veces puede ser como un matón. Nos está dando algo diferente para ver", criticó el mal comportamiento que tuvo con sus compañeros de Chicago Bulls en esa época.

Se enfrentaron en las finales de la NBA en 1993 (Foto: Getty)

"Jordan usó en su carrera un enjuiciamiento selectivo, lo sabes ¿verdad? Sabe a quién molestar, Michael es increíble, pero hay ciertos tipos que no puedes tratar así. Tienes que saber a qué tipos puedes tratar mal y van a aceptarlo. ¿Gritarle a los tipos todo el tiempo y golpear a los tipos? Vamos, hombre. hay ciertos tipos que te gritarían si intentaras hacer eso. Tiene un enjuiciamiento selectivo. Quiero decir, Scott Burrell y Steve Kerr. Quiero decir, vamos, hombre", aseguró el hoy analista en TNT.

#NBA �� | Barkley ha aprovechado para pegar un raje a Jordan ��https://t.co/jQj9vUQXS9 — Superdeporte (@superdeporte_es) May 13, 2020

Consultado por si es que habrá una reconciliación con Jordan, Chuck lo negó rotundamente, explicando que "no creo que haya dicho nada tan malo", respecto a su actual paso como directivo en Charlotte Hornets, y agregó que "pensé que una de las razones por las que podía hablar libremente es porque éramos grandes amigos. Precisamente porque Michael es un hermano para mí no puedo decir que está haciendo un buen trabajo cuando no lo está haciendo".

En esa línea, Barkley complementó que "eso (la reconciliación) nunca va a suceder; puedes dejarlo ir. Detente. Estamos bien. Michael Jordan es genial. Chuck está muy bien. Soy demasiado terco para eso. Nunca voy a admitir que estoy equivocado si no estoy mal. Eso nunca va a suceder".

