Robert Parish, el único jugador que detuvo el acoso de Michael Jordan en Chicago Bulls: "Te voy a patear el cul*"

Durante la exhibición del documental The Last Dance, no sólo se mostraron historias inéditas y fanásticas de Michael Jordan, sino que además se pudo apreciar, en palabra de quienes fueron sus compañeros en Chicago Bulls y rivales, su peor rostro, mostrando su hambre de triunfo y el trato con sus pares dentro de la cancha.

Sin embargo, y aunque parezca increíble, en la temporada 1996-97 hubo un jugador dentro del vestidor del plantel seis veces campeón de la Liga que se le plantó a Su Majestad cuando comenzó a insultarlo en los entrenamientos, y que incluso llegó a amenazar a MJ con golpearlo si volvía a hacerlo delante de sus colegas.

El plantel de Chicago Bulls campeón de la NBA en 1997 (Foto: Getty)

Se trata del experimentado Robert Parish, quien llegó con 44 años a la franquicia a culminar una importante carrera de 21 años, donde ganó tres títulos de la NBA con los Boston Celtics en los 80 y que en diálogo con Jackie McMullan, de ESPN, confesó cómo fue el encontrón que tuvo con Air en una práctica.

Everybody talking about how Jordan treated Horace Grant and Scott Burrell... this Robert Parish anecdote didn't get any run (✍:Jackie MacMullan) https://t.co/RrcI1HqMvO pic.twitter.com/ej9E4XPboU — Law Murray �� (@LawMurrayTheNU) May 19, 2020

"En un primer momento Jordan me dijo: 'Te voy a patear el culo'. Entonces yo me acerqué un poco más y le contesté: 'No, realmente no lo vas a hacer'. Después de eso no volvió a molestarme", aseguró El Jefe, quien agregó que "le dije que yo no estaba enamorado de él como esos otros chicos. Yo también tenía mis anillos".

Consultado por la diferencia que observó entre Jordan con otro de los mejores de la historia de la NBA, como Larry Bird, quien fue su compañero en los Celtics, Parish respondió que "lo que hace diferente a Larry Bird de Magic o Jordan es que él no era el típico líder que te saltaba a la cara. Tenía mucho respeto por sus compañeros y si no tenías una buena noche te animaba o no te decía nada. Por el contrario Magic y Jordan, saltarían sobre ti".

