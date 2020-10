Michael Jordan admitió por qué nunca fue entrenador

Michael Jordan es una de las mentes ganadoras más impresionantes que ha visto el deporte en su historia. La NBA ha tenido grandes competidores, pero pocos como el exjugador de Chicago Bulls y todo eso quedó demostrado en la serie documental The Last Dance. Por esa razón, siempre se cuestionó por qué no se decidió por ser entrenador.

Su Majestad es actualmente el dueño de Charlotte Hornets, una franquicia que no necesariamente le ha ido bien en los últimos años. De hecho, a duras penas el equipo pudo clasificar dos veces a los playoffs de la NBA desde que está al mando. Si alguna vez se cuestionó por qué nunca dio el paso de entrenador para que la cuestión repunte, Jordan aclaró todas las dudas.

La razón por la que Michael Jordan no fue entrenador:

La leyenda deportiva afirmó sus motivos en la revista Slam: “No tengo paciencia para entrenar. Mi mayor problema desde un punto de vista competitivo es el enfoque del atleta de hoy y el enfoque donde vi el juego, cómo lo perseguí; cambia y es totalmente diferente”, confesó el ícono de la NBA.

“Para mí, pedirle a una persona que se concentre en el juego de la forma en que lo jugué, de alguna manera sería injusto para ese niño que tendría que soportar eso. Si no lo hizo, no se sabe dónde estarían mis emociones. No creo que tenga paciencia para eso”, reflexionó Michael Jordan.

Como bien aclaró siempre, no puede llevar su mentalidad a otras personas: “Entonces, en esencia, el coaching es algo que nunca sentí que pudiera hacer desde un punto de vista emocional porque soy muy diferente y tengo una percepción de las cosas diferente a la que hacen los niños hoy", culminó Jordan.

