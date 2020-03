Mirko llamó a Alberto Fernández, Marley lo filmó y el Presidente respondió por Twitter

Muy activo está en Twitter Alberto Fernández, con el objetivo de que la gente lo sienta bien cerca y poder así dejar bien en claro el mensaje de quedarse en casa.

El Presidente de Argentina está respondiendo tuits como nunca, pero en esta ocasión todo se hizo más que viral por quien estaba del otro lado.

Se trata de Mirko, el pequeño hijo de Marley que nació siendo una estrella de las redes sociales, y a medida que crece lo va confirmando.

"Mirko tiene autorizado una pastilla de menta por día y un chocolate porque no quiero que se llene de azúcar y golosinas. Me insistió que quería más y le dije pregúntale al Presidente si te deja y ahí fue a llamarlo! No se si el Presidente @alferdez le dijo que si o que no!", escribió el histórico conductor de televisión.

Hola Mirko!!! Decile a @marley_ok que te autorizo a comer hasta tres patillas de menta y dos chocolates porque día. A eso podes sumarle una golosina más. Lo único que no podes hacer es salir de tu casa. Cuídense con Marley!!! Si ustedes no salen y se cuidan nos cuidan a todos. https://t.co/Jee3QsxzXq — Alberto Fernández (@alferdez) March 29, 2020

Allí hizo su aparación estelar el político, sumándose al juego pero obviamente, a la vez, insistiendo con que se respete la cuarentena.

"Hola Mirko!!! Decile a @marley_ok que te autorizo a comer hasta tres patillas de menta y dos chocolates porque día. A eso podes sumarle una golosina más. Lo único que no podes hacer es salir de tu casa. Cuídense con Marley!!! Si ustedes no salen y se cuidan nos cuidan a todos", escribió.

Lee También