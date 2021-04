Lunati y un tuit muy picante contra Boca tras la derrota de River

River no pasó una prueba más que importante ante San Lorenzo de Almagro por la fecha 11 de la Copa de la Liga Profesional. El conjunto de Marcelo Gallardo tuvo varias fallas en defensa, perdió 2-1 de local en el Monumental y de esa manera sigue segundo en su zona, pero con la chance de que Estudiantes de La Plata lo pase si le gana a Rosario Central.

Además, tanto el 'Ciclón' como Racing quedaron con los mismos puntos que el conjunto de Núñez, quedando muy pareja la primera mitad del torneo local, siendo cuatro los que pasarán a la fase final donde los ocho mejores se medirán en cruces de eliminación directa para determinar quién será el gran campeón.

Luego del encuentro, el que se manifestó en Twitter sin vueltas fue Pablo Lunati, el exárbitro que ahora trabaja como panelista en la televisión luego de haber confesado su fanatismo por la camiseta roja y blanca. Su mensaje fue dirigido a los hinchas de Boca que festejaron la derrota de su eterno rival, habiendo ganado ayer ante Huracán.

"Tranquilooooo, me gusta que pase esto ahora, lo de Rafa me lo guardo. Ahora bien este fin de semana de fútbol, faltando todavía partidos tiene titulo, EL REGRESO DE LOS MUERTOS VIVOS!!!", soltó generando muchas interacción, varias de pares bancándolo y otras de rivales pegándole duro. No se peleen...

