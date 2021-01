Brooklyn Nets no será campeón NBA por cinco razones

Brooklyn Nets es ahora el único equipo de la NBA en tener a tres de las 10 mayores estrellas de toda la liga. Lo que hizo la franquicia de New York los coloca inmediatamente como uno de los máximos contendientes al anillo, aunque la realidad es que hay algunos motivos que pueden romper la ilusión de los aficionados.

James Harden llegó a los Nets para unirse a Kevin Durant y Kyrie Irving, aunque esto puede garantizar ver un buen baloncesto en muchos momentos, hay algo que no es seguro: la química. Los tres jugadores tienen sus propios egos, poniendo sus apellidos por encima del equipo. Si eso no se corrige y hay un mal ambiente en el vestuario, nada funcionará correctamente hasta el final de la temporada.

El segundo motivo que puede evitar que Brooklyn sea campeón NBA, de acuerdo a Fadeway World, radica únicamente en Harden. La Barba se acostumbró al aislamiento en Houston Rockets, siendo el jugador con más posesión de balón y con mayor cantidad de decisiones tomadas por diferencia. En Brooklyn no será así y deberá acostumbrarse o marcharse por donde vino.

Tres principales motivos por los que Brooklyn Nets no será campeón NBA

La franquicia tiene el mayor poder ofensivo de toda la NBA, aunque sus armas en defensa no son tan buenas. Irving, Durant y Harden pueden ser buenos jugadores en el campo atrás, aunque sus inconsistencias pueden terminar pesando a lo largo del año. Está claro que no son los tipos de jugadores que se sacrifican en ese costado de la cancha.

El cuarto motivo era James Harden y el segundo es Kyrie Irving. El guardia luce mentalmente agotado y sus comportamientos no son propios de un profesional. El base ya no tiene la mejor relación con Kevin Durant y se conoció que no está conforme con su entrenador, Steve Nash. Los Nets ya lo miran de reojo y puede ser un gran problema más que una solución.

Sin lugar a dudas, el principal motivo son Los Angeles Lakers. LeBron James está mejor rodeado que la temporada pasada, pero además se vive una química diferente en la franquicia de California. Los últimos campeones siguen siendo los favoritos para el anillo NBA y, por lo pronto, no parece posible que alguien los derrote cuatro partidos.

