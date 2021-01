Damian Lillard sentenció a los que opinan que se copia de Stephen Curry

Stephen Curry es considerado uno de los mejores tiradores –sino el mejor- de todos los tiempos en la NBA. El jugador de Golden State Warriors se colocó como uno de los jugadores más admirados, ya que además logró obtener tres campeonatos con los Warriors, poniendo su nombre en los más alto.

El juego de Curry no es típico de ver, aunque hay alguien que juega en su misma sintonía. No hay dudas que Damian Lillard es también un guardia con un poder de tiro absoluto, aunque el error en el cual algunos suelen caer es cuando opinan que Lillard se copia de Stephen. Por esa razón, el base de Portland Trail Blazers opinó al respecto y dio un buen punto de vista.

“Entiendo que Steph ha estado jugando en campeonatos y ha estado en la televisión nacional innumerables veces. Estaban construyendo una dinastía. Así que, naturalmente, cuando haga todos estos triples largos, todos le prestarán atención. Lo entiendo", comenzó respondiendo a la pregunta de Chris Haynes de Yahoo Sports.

Damian Lillard sobre los que opinan que se está copiando de Stephen Curry

El jugador de los Blazers entiende que se debe a que toda la exposición estaba puesta en Golden State Warriors, dejando de lado a su franquicia: “Mientras tanto, estoy en Portland y no estamos recibiendo la exposición como algunos de los otros grandes equipos, por lo que mucha gente no sabía que estaba haciendo esto. Así que no trato de convencer a la gente de que puedo hacer lo que hace Steph. Esto es lo que hago”, sentenció.

No hay dudas que la mirada estaba puesta hacia Golden State Warriors en el pasado, una situación que en el último tiempo fue disminuyendo por la mala temporada de ellos y la ausencia de Stephen Curry. En tanto, Damian Lillard se ha consagrado como uno de los mejores en lo suyo, realizando tiros magníficos en partidos importantes de postemporada.

