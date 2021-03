Celebra Golden State Warriors: Stephen Curry podría regresar el sábado ante Memphis Grizzlies

Golden State Warriors se encuentra en un momento muy importante de la temporada, ya que la franquicia de San Francisco no está actualmente en zona de playoffs y, encima, Dallas Mavericks no para de mejorar sumando victorias noche tras noche. En ese sentido, es importante tener a Stephen Curry sano, algo que no es así.

El guardia de los Warriors se lastimó en el juego frente a Houston Rockets durante el tercer cuarto, por lo que debió salir del partido para ya no regresar. La victoria de Golden State se vio opacada por lo sucedido con Curry, pues los primeros informes no eran para nada esperanzadores y una lesión seria parecía encaminarse.

Después de los estudios realizados, la franquicia informó oficialmente que la lesión se trataba de una contusión en el coxis y su regresó sería evaluado día a día. Steph fue desafectado del equipo y no podrá decir presente en el duelo del viernes ante Memphis Grizzlies, aunque una luz de esperanza ilumina a todos para el sábado.

Stephen Curry podría regresar a jugar en Golden State Warriors

De acuerdo a la información de Anthony Slater, “Steph Curry quería jugar esta esta noche en Memphis, pero los Warriors van a lo seguro. Llamándolo día a día”. Si bien el profesional quiere jugar siempre, es muy alentador saber que el guardia no siente un dolor tan grave como para ausentarse por un tiempo más pronunciado y hasta podría regresar el sábado en el segundo duelo ante Memphis.

El partido entre Warriors y Grizzlies es muy importante. Ambas franquicias luchan por el octavo lugar de la Conferencia Oeste y, si los de Tennessee se hacen con ambas victorias, podrían hacer acercarse demasiado para obtener su boleto a los playoffs. Por esa razón, Stephen Curry quiere decir presente y las esperanzas ya son una realidad.

