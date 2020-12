El secreto de Los Angeles Lakers para ser el mejor equipo en la NBA

¡Tranquilos, que no cunda el pánico! Los Angeles Lakers empezaron la temporada 2020-21 con una derrota frente a LA Clippers, pero tan solo es el primer juego y en los papeles para los expertos y las casas de apuestas son el principal candidato para ganar el título de la NBA.

En la temporada 2019-20, los Lakers cabalgaron de principio a fin y hasta se dieron el lujo de descansar en los juegos de siembra para arrasar en los Playoffs y vencer en las Finales con solvencia al Miami Heat. ¿Cuál es el secreto del equipo de Los Angeles? Anthony Davis responde…



“La química del equipo. He estado en muchos equipos y he tenido un montón de compañeros y digo que el equipo del año anterior es el equipo más unido en el que he estado. La química que teníamos por los viajes juntos, el tiempo que estuvimos en la ‘burbuja’. Creo que esa química es lo que más me gusta. Nos llevamos todos bien y eso muy raro en los equipos”, afirmó Davis.

Revelado y ahora los rivales tomaran nota: la fórmula mágica de los Lakers para estar en la cima de la NBA es unión y química. Este nuevo grupo de jugadores que acompañarán a LeBron James y Davis tendrá como objetivo lograr aquel secreto del anterior plantel.

Anthony Davis reveló el gran secreto de Los Angeles Lakers en la NBA

“Como equipo puedes llevarte bien con algunos, pero nosotros hemos sido capaces entre todos y fue así desde el primer día en el campamento en Las Vegas. Entonces pienso que tener esa camaradería con todos fue algo especial e hizo que disfrutará más ese equipo”, concluyó Anthony Davis.

Lee También