¿Una dinastía en la NBA? El tiempo que jugarían juntos Durant, Irving y Harden

Lo que parecía iba a ser una temporada que dominaría de principio a fin Los Angeles Lakers, era temprano decirlo, pero están imparables, sufrió un revolcón con la noticia que Brooklyn Nets contrató a James Harden. Ahora hay un nuevo contendiente al título más fuerte que nunca.

Bueno, eso diría la prensa para vender al súper equipo que formaron los Nets, pero en una conferencia exclusiva en la que participó Bolavip, Álvaro Martín y Carlos ‘El Coach’ Morales pusieron paños fríos a la bomba de Harden y hasta se animaron a decir cuánto duraría el súper equipo de los Nets.

“Las reglas del tope salarial en la NBA, aunque no es tan duro como en la NFL, sigue siendo un tope que es oneroso y esas tres estrellas (Harden, Irving y Durant) son de contrato súper max. Entonces, a menos que uno acepte condiciones inferiores a las que recibiría en otro equipo, este grupo (Nets) probablemente no persista más de esta temporada y la siguiente. Uno de los tres se irá”, afirmó Álvaro Martín.

Como toda apuesta, se corre un riesgo y aunque para los analistas Brooklyn Nets perdió armas en defensa, la llegada de James Harden implica un paso importante en el objetivo que tienen de ganar un campeonato lo más pronto posible para la franquicia.

“La lucha de egos que puede haber, el tratar de llegar a un acuerdo de cómo vas a defender y cómo vas a integrar al resto de jugadores porque tres buenos jugadores no hacen un equipo (…) No hay garantía que eso pueda ser un súper equipo y otra cosa que no estoy de acuerdo es que ya ponen a los Nets como campeones, hay que refrendar eso en la cancha. Hay equipos en la NBA que son ‘equipos’, no un conglomerado de tres estrellas y dos jugadores rellenando”, concluyó el Coach Morales.