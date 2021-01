En Brooklyn corren peligro: Harden, la ‘bomba’ que puede explotar en los Nets

El mejor baloncesto del mundo tiene la firme intención de cautivar cada vez más al público de habla hispana y por ese motivo tendrá en sus relatos a través de NBA League Pass a dos duplas de lujo: Álvaro Martín con Carlos ‘el Coach’ Morales y Enrique Garay junto a Fabricio Oberto.

¡No podían tener mejor debut! En estos momentos, los Brooklyn Nets son el equipo del que más se habla y frente a la llegada de James Harden, Martín y el Coach Morales dieron un análisis experto sobre el intercambio bomba previo al debut de esta dupla en NBA League Pass con el juego entre los Nets y Orlando Magic.

En una conferencia exclusiva de la NBA, Bolavip dijo presente, escuchó atento la pregunta del periodista Leonardo Torres, del Comercio, (nuestra exclusiva llega más adelante) y replicó el análisis que hicieron Álvaro Martín y Carlos el ‘Coach’ morales sobre la llegada de James Harden a los Brooklyn Nets.

James Harden a los Brooklyn Nets: análisis

Carlos el ‘Coach’ Morales

“Antes, si Kyrie Irving estaba enchufado, Kevin Durant siempre lo estaba, y con los jugadores jóvenes que tenían los Nets eran contendientes al campeonato. Lo siguen siendo ahora, pero cedieron dos jugadores importantes como Caris LeVert y Jarrett Allen, entonces la pregunta es si son más contendientes ahora porque tienen a Harden o si son menos contendores. Saliste de tu protector del aro, Allen, para apostar por un DeAndre Jordan que esta pasado de edad”.

“Entre Harden e Irving puede haber una lucha de egos porque estos dos señores no son fáciles. En estos momentos no se sabe qué pasa con Kyrie Irving (…) Sabemos que hay un talento enorme, el potencial es de campeón, pero para llegar a eso habría que hacer muchos sacrificios en el camino, habría que manejar muchos egos y no envidio la tarea que tiene Nash porque va ser interesante como manejan estas situaciones adentro y fuera de la cancha”.

Álvaro Martín

“Steve Nash hizo un comentario interesante, él piensa que a veces uno complica mucho el básquet y que el valor de cada jugador, en particular los que tienen mucha habilidad, es potenciar al compañero. Él traza el objetivo de no cuantos puntos encestaste, si jugaste bien o mal, sino si estás potenciando a tu compañero y por ende al equipo. Estos tres (Irving, Durant y Harden), que han jugado en selecciones nacionales, van a revertir esa mentalidad. Son circunstanciales muy especiales y cada cual tendrá que hacer su sacrificio”

“Me imagino que los que van a estar escalonados son Harden e Irving porque cada quien domina la bola, pero pienso que el tiempo que los tres van a estar juntos va ser menor del que nosotros creemos”.

Lee También