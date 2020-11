Apaguen el humo: Houston Rockets no dejaría ir a James Harden

Los Houston Rockets tienen una bomba en el mercado de la NBA 2020-21 y la pregunta será si explotará o no. Los elementos explosivos son nadie más y nadie menos que James Harden y Russell Westbrook, quienes ya pusieron el TNT con los deseos expresos de abandonar el equipo.

Rumores van y equipos vienen, pero hasta el momento nada concreto sobre el futuro de Harden y Westbrook: situación que parace no incomodar a los Rockets. Jackson Gatlin, conductor del podcast ‘Locked On Rockets’, explicó por qué en la mente del equipo de Houston no está contemplado dejar ir ni a James, ni a Russell.

“Todavía hay preguntas sobre Russell Westbrook y James Harden, pero básicamente parece que los Rockets están muy contentos de ejecutarlo y hacer la cosa #Dejemosqueseaincomodo. Van a volver a correr, van a hacer que esos muchachos se presenten al campo de entrenamiento y lo hagan con un mejor equipo”, afirmó Gatlin.

Rafael Stone, el nuevo gerente general de los Rockets, sigue moviéndose en el mercado de la NBA en búsqueda de conformar un equipo competitivo, por ahora con Harden y Westbrook, que tenga una oportunidad más en los Playoffs de cara a la posibilidad de estar en las Finales.

Harden y Westbrook, más afuera que adentro de los Rockets

“En caso de que se presente un paquete que sea adecuado y que cumpla con las demandas de Rafael Stone y la organización, entonces pueden apretar el gatillo en un intercambio de Harden o un intercambio de Russ y tener los activos adecuados para poder iniciar una operación más reconstrucción tradicional de los Rockets. En este momento, siguen siendo un equipo con mucho talento”, concluyó Jackson Gatlin.

