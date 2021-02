No los olvida: LeBron recuerda a Golden State en pregunta sobre los súper Nets

¡Qué juego se nos viene! El próximo jueves 18 de febrero a las 22:00 ET Los Angeles Lakers y Brooklyn Nets protagonizarán el duelo más atractivo hasta ahora de la temporada regular 2020-21 NBA. LeBron James ya empezó a palpitar este enfrentamiento y en una curiosa respuesta terminó hablando sobre Golden State Warriors.

Luego de la victoria de los Lakers por 112 a 104 puntos sobre Minnesota Timberwolves, James atendió a los medios de comunicación tras ser la figura del juego con 30 puntos, 13 rebotes y 7 asistencias. Una de las primeras preguntas fue sobre el duelo contra los Nets y LeBron tuvo un comentario épico.

A la estrella de los Lakers le preguntaron sobre si podía comparar la ofensiva de los Nets (Kevin Durant, Kyrie Irving y James Harden) que enfrentará con algún otro equipo con el que hubiese jugado. “Um, ¿ya nos hemos olvidado de KD, Steph (Curry) y Klay (Thompson)?”, contestó James.

Y como olvidarnos si de las seis Finales que LeBron James perdió en la NBA tres fueron contra los Warriors, dos de estas con la temible ofensiva de Kevin Durant, Stephen Curry y Klay Thompson. A todo honor, toda gloria y la estrella de los Lakers le dio su crédito al ‘Big-Three’ de Golden State Warriors.

LeBron James habló de Los Angeles Lakers vs. Brooklyn Nets

“Siempre es emocionante enfrentarme a algunos de los mejores jugadores del juego y ellos consiguieron tres. Tienen a tres de los mejores muchachos del juego. Definitivamente me encantaría estar completo cuando juegas contra un equipo como ese (...) Y, obviamente, no estaremos completos el jueves. Pero, aparte de eso, sí, me encanta salir y estar en la cancha con algunos de los mejores para jugar este juego”, respondió LeBron James sobre enfrentar a los Brooklyn Nets.

