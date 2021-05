Los súper Nets enfrentan en Playoffs al jugador que Kobe Bryant quería para los Lakers

Un duelo cargado de estrellas enfrentó a Boston Celtics vs. Washington Wizards en el segundo juego del Play-In NBA 2021 de la Conferencia Este y como era de esperarse, Jayson Tatum, fue la gran figura del juego que definió al rival de los súper Brooklyn Nets para la primera ronda de Playoffs.

Lo de Tatum no es casualidad ya que el mismo Kobe Bryant le dio su bendición cuando en 2017 le mostraron un video con las habilidades de la estrella de los Celtics. Aquel jugador que la leyenda de Los Angeles Lakers quería para su equipo enfrentará en Playoffs a nadie más y nadie menos que a los Nets de Kevin Durant, James Harden y Kyrie Irving.

La historia se remonta a 2017 cuando Drew Hanlen, entrenador de habilidades de la NBA, le mostró a Kobe un video de las jugadas de Tatum y la reacción de Bryant fue imperdible: “¿Por qué no lo seleccionaron los Lakers?”. Algo que Jayson no olvida jamás porque su máximo ídolo es justamente la leyenda del equipo de Los Angeles.

“Mi jugador favorito y mi ídolo era Kobe y todo el mundo lo sabe. Entonces, no me gustó nada que los Celtics subieran allí. Solo crecí, pensé, voy a jugar para los Lakers (…) Entonces, cuando me reclutaron, fue una locura. Solía odiar a los Celtics y ahora funcionó. Todo sucede por una razón y seguramente estoy agradecido de estar aquí con esta oportunidad”, declaró Jayson Tatum en diciembre de 2020.

Boston Celtics le ganó a Wizards en Play-In y va contra los Nets en Playoffs

Los Boston Celtics no se dejaron sorprender y en un partido descomunal de Jayson Tatum, anotó 50 puntos, derrotaron a Washington Wizards en el Play-In para clasificar como el séptimo sembrado de la Conferencia Este y enfrentar en primera ronda de Playoffs a los Brooklyn Nets el próximo sábado 22 de mayo. En otras palabras, el jugador que Kobe Bryant quería para los Lakers se medirá contra Durant, Irving, Harden y compañía.

