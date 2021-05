Anthony Davis complica el futuro de Los Angeles Lakers en NBA Playoffs 2021

Como si no le bastaran las malas noticias para Los Angeles Lakers durante el transcurso de los Playoffs en la NBA, una nueva información sacude los cimientos del actual campeón, en la previa al Juego 5 de su serie ante Phoenix Suns, programado para este martes 1 de junio.

Todo por la situación sanitaria del ala-pivot Anthony Davis, quien sufriera una lesión en la ingle de su pierna izquierda durante el tercer cuarto del cuarto partido, que terminó en derrota por 92-100, y que le impidió volver a este encuentro, siendo duda para el futuro.

Y las dudas se convirtieron en certezas, puesto que el insider Shams Charania, del The Athletic, ha confirmado que finalmente The Brow será baja definitiva en los Lakers, por ahora, para el quinto juego de la serie ante Suns, y no se descarta por el resto de los Playoffs.

