¿Quién convenció a Serge Ibaka de firmar en Los Angeles Clippers?

Fue uno de los nombres importantes que llegaron en la agencia libre de la National Basketball Association (NBA) para firmar en Los Angeles Clippers. El ala-pivot español Serge Ibaka jugará en la franquicia de California por las próximas dos temporadas y se reencontrará con un viejo conocido, como el alero Kawhi Leonard.

De hecho, el jugador de origen congolés reconoció en su primera conferencia de prensa con el nuevo equipo que su ex compañero en los Toronto Raptors campeones del 2019 fue clave para finalmente llegar a la institución, donde será dirigido por Tyronn Lue.

"Kawhi me mandó un mensaje de texto que decía '¿Qué pasa hermano?' y yo le contesté: '¿Qué pasa? Estoy de vacaciones'. Y entonces él me dijo: 'Hermano, ¿vienes o no?'. Imaginé eso con la voz de Kawhi. Fue divertido", confesó Ibaka.

Ibaka llegó a los Clippers gracias a Kawhi Leonard



Respecto a su arribo a California, el ex seleccionado hispano aseguró que se dio porque no le convenció la opción que los Raptors le ofrecían de renovar su contrato por una temporada más para retener espacio salarial, pues "me sorprendió y por eso tomé la decisión de intentar pensar en diferentes posibilidades y fue entonces cuando los Clippers aparecieron en escena".

Sin embargo, Ibaka reconoció en la conversación los medios que "ni siquiera pensaba en dejar Toronto hasta que empezó todo el proceso de la agencia libre. Empecé a pensar que las cosas no estaban en la misma situación que yo creía. Quería quedarme en los Raptors, pero todo cambió en el último minuto. La gente ve las cosas de manera diferente".

En la pasada temporada, con el cuadro canadiense, el europeo registró un promedio por partido de 15.4 puntos, 8.2 rebotes, 1.4 asistencias y 0.8 bloqueos en 27 minutos, con un 51.2 por ciento de tiros de campo y 38.5% desde tres puntos.

