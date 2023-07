La NBA ha sido testigo de numerosos talentos que han cautivado a los aficionados de todo el mundo. Estos jugadores venerados son idolatrados, con sus camisetas volando de las estanterías y cada uno de sus movimientos siendo analizados y celebrados.

Sin embargo, por cada figura querida, existen aquellos que generan una respuesta diferente, un desdén colectivo que parece unir a los fanáticos en general. Estos son los jugadores que se encuentran en el punto de mira de los abucheos, las burlas y las críticas implacables.

Los jugadores mas odiados de la NBA

Es hora de adentrarse en el intrigante mundo de los jugadores de la NBA que no gozan de popularidad, analizando su impacto, examinando las razones detrás de la animosidad y clasificándolos en diferentes niveles según el grado de polarización que generan.

Mientras que algunos jugadores pueden generar controversia debido a su comportamiento en la cancha, otros se convierten en objetivos por motivos fuera de ella, como declaraciones polémicas, acciones o incluso rasgos de personalidad.

Los más cuestionados

La primera categoría incluye jugadores que son o fueron queridos por gran parte de la fanaticada, pero con el tiempo consiguieron grandes detractores, principalmente por cuestiones de salud.

Zion Williamson y Tobias Harris

Zion Williamson solía ser uno de los jugadores más queridos de la NBA, pero los recientes problemas fuera de la cancha lo han convertido en alguien un tanto desaprobado.

Si bien hay muchos jugadores en la NBA que no son populares, la imagen de Zion se ha deteriorado entre las masas. Lo más importante, la incapacidad de Williamson para mantenerse saludable y en forma ha generado una crítica extrema.

Si bien no se puede criticar a un jugador por estar lesionado, parte de la responsabilidad recae en la falta de dedicación de Williamson para mantenerse en forma y cumplir con las expectativas de la franquicia de los New Orleans Pelicans, que confía en él.

Tobias Harris

Tobias Harris es otro jugador que genera opiniones encontradas. Muchos consideran que Harris está sobrevalorado y que su impacto como jugador franquicia no está a la altura de las expectativas.

Si bien Harris es sin duda un jugador por encima del promedio, que puede lanzar más del 40% de acierto desde la línea de tres y jugar una defensa sólida, incluso los fanáticos más acérrimos de los Philadelphia 76ers estarían dispuestos a cambiarlo sin pensarlo dos veces.

Kawhi Leonard y Paul George: la frustración de los fanáticos

Kawhi Leonard, uno de los jugadores más admirados y queridos después de ganar un campeonato de la NBA con los Toronto Raptors en 2019, ha frustrado a todos los fanáticos de la liga con su disposición a no jugar partidos debido a la “gestión de carga” y ausentarse cuando realmente tiene una lesión grave.

Leonard es un jugador demasiado talentoso para haber jugado menos de 60 partidos en cada una de las últimas cuatro temporadas, y su salud ha obstaculizado la posibilidad de que Los Angeles Clippers compitan por un campeonato. A pesar de tener temporadas exitosas, los Clippers no han logrado llegar a las Finales con Leonard llevándose la mayor parte de la culpa.

Paul George

Similar a Leonard, Paul George también recibe muchas críticas por no mantenerse saludable para los Clippers. El alero All-Star también ha jugado menos de 60 partidos por temporada en los últimos cuatro años, lo cual es inaceptable para un jugador élite que recibe un salario máximo.

Aunque George no es el mejor jugador del equipo, lo que lo hace recibir un poco menos de críticas que Leonard, la crítica sigue presente y los fanáticos de otras franquicias encontrarán cualquier manera de celebrar los fracasos de George una y otra vez en los playoffs.

La presión y la salud en el centro de las críticas

Lonzo Ball

Ya sea por sus elecciones de moda extrañas o su personalidad llamativa, LaMelo Ball cuenta con su buena cantidad de detractores. Ser el mejor de la infame familia Ball coloca una gran presión sobre sus hombros, ya que LaVar Ball ha aumentado enormemente la expectativa sobre sus hijos.

Lonzo Ball ha sido una especie de fracaso debido a lesiones interminables, e incluso parece que el jugador podría perderse toda la temporada 2023-24 también. Mientras Lonzo tiene seguidores que lo apoyan, su hermano LaMelo tiene que lidiar con aquellos que probablemente no quieren que tenga éxito tanto como su hermano.

Anthony Davis

Anthony Davis es un jugador frustrante de seguir, incluso para los fanáticos más leales de Los Angeles Lakers. Cada pequeño golpe provoca gestos de dolor por parte de Davis, incluso si el contacto en la cancha es mínimo. Si bien nunca se debe atacar a las estrellas de la NBA por estar lesionadas, Davis parece tener una tolerancia muy baja al dolor.

La salud de este jugador influye en el éxito o fracaso de los Lakers una y otra vez, por lo que el hecho de que Davis haya jugado menos de 60 partidos, excepto en la temporada del campeonato de 2020 con Los Angeles, es un factor importante en el desempeño del equipo.

Las personalidades y comportamientos que generan descontento

Tyler Herro

Tyler Herro es un jugador muy polarizador debido a su forma de actuar, hablar y vestirse. Si bien no ha hecho mucho para generar aversión como jugador en la cancha, ya que es un excelente jugador ofensivo, muchos fanáticos contrarios sienten que es demasiado engreído para su propio bien.

Herro se comporta como si hubiera dominado la liga durante muchos años y, si bien la confianza en uno mismo es buena, puede ser un poco excesiva. La famosa mueca de Herro en las Finales de la NBA fue encantadora pero también algo cursi, y parece polarizar a todos.

Jordan Poole

Jordan Poole perdió muchos fanáticos en la última temporada. Su actitud despreocupada en la banca no impresionó, considerando que juega para una franquicia que ha ganado cuatro títulos de la NBA en la última década, y claramente hizo lo suficiente como para molestar al líder del equipo, Draymond Green, durante los entrenamientos.

Green no estallaría sin provocación, y aunque su comportamiento fue absolutamente inaceptable, Poole parece ser el tipo de jugador que provoca. El hecho de que Poole promediara solo 10.3 puntos por partido en los playoffs después de firmar un contrato de 150 millones de dólares amplifica aún más el odio que recibirá el próximo año.

Kyle Kuzma

Hay algo que se destaca de inmediato en Kyle Kuzma: sus atuendos son ridículos. Parece que intenta superarse a sí mismo con su vestimenta, y es muy extraño ver a un atleta profesional buscar llamar la atención a través de la moda extravagante en lugar de dominar el juego.

Kuzma es un jugador por encima del promedio que merece respeto como titular en la NBA, pero ha llamado más la atención en relación con sus logros. Kuzma solo tiene 27 años, por lo que aún tiene tiempo para llevar su juego a otro nivel, pero hasta entonces, las críticas que recibe por su capacidad para obtener cobertura mediática estarán justificadas.

Marcus Smart

Cualquier jugador que lleve el flopping a otro nivel siempre será impopular, lo cual explica por qué Marcus Smart es el enemigo de la mayoría de los fanáticos de la NBA fuera de Boston y ahora, Memphis.

Smart es un jugador defensivo de élite y no hay duda al respecto, pero se tira al suelo con mucha más frecuencia de lo que debería, ya que cualquier mínimo contacto lo hace volar.

Odiados

Ingresamos al grupo de jugadores que se han ganado la enemistad de los fanáticos de varias ciudades y franquicias. En esta categoría encontramos a algunos de los mejores jugadores de la liga, que a lo largo de toda su carrera fueron generando enemistades.

La juventud y el talento acompañados del odio

Ja Morant

¿Qué está haciendo Ja Morant? Es cierto que todavía es joven, con 23 años, pero se comporta como un adolescente confundido con sus salvajes travesuras en las redes sociales. Tanto es así que Adam Silver, el comisionado de la NBA, lo ha suspendido por los primeros 25 partidos de la temporada.

En otras palabras, Morant ha atraído una gran cantidad de odio sin razón alguna, excepto por su inmadurez. Sin duda, es uno de los jugadores más explosivos del juego, y tiene la oportunidad de volver a ser admirado, pero no será un camino fácil.

Devin Booker

Devin Booker es uno de los mejores anotadores del juego, pero no es uno de los jugadores más queridos. Habla mucha basura, tiene momentos en los que actúa de forma agresiva (y no convence a nadie) y se mete en problemas con jugadores a los que probablemente debería dejar en paz, como Luka Doncic.

Jugar en un superequipo junto a Kevin Durant y Bradley Beal también significa que los fanáticos fuera de Phoenix quieren verlo perder ahora más que nunca, lo que aumenta el odio.

Joel Embiid

Joel Embiid ganó el premio al Jugador Más Valioso (MVP) de la liga en 2023, pero eso no le ganó muchos fanáticos. El centro a menudo utiliza trucos para forzar a los árbitros a pitar faltas en lugar de intentar anotar. Si bien Embiid se beneficia de las reglas modernas, ver a un hombre grande aprovecharse de ellas una y otra vez no es la mejor imagen.

Funciona, ya que Embiid ha ganado dos títulos consecutivos de máximo anotador, pero sus trucos ingeniosos para atraer faltas están en su contra en términos de popularidad. Además, Embiid no se ha librado de la estigma de ser un jugador que no aparece en los grandes juegos de playoffs, lo cual también genera críticas.

Los reyes del juego sucio y la controversia

Grayson Allen

Grayson Allen podría tener la reputación más “sucia” en el juego. Su historial habla por sí mismo, ya que hará cualquier cosa para obtener una ventaja, incluso si eso significa lesionar a otros jugadores.

Lo que lo hace particularmente odiado es el hecho de que Allen ha lastimado a algunas de las estrellas más queridas de la NBA, incluyendo a DeMar DeRozan y Alex Caruso, e incluso tenía esa reputación en la universidad.

Patrick Beverley

No sorprende ver a Patrick Beverley como uno de los jugadores más antipáticos del juego. Se tira al suelo con frecuencia, irrita a los jugadores contrarios y habla mucho a pesar de no ser exactamente una estrella.

Es un jugador al que solo se apoya si está en tu equipo y se detesta cuando no lo está. Sin embargo, el guardia parece estar mejorando últimamente. Su podcast lo está haciendo mucho más agradable, lo que es la única razón por la que se encuentra en la categoría de “Odiados“.

Rudy Gobert

Rudy Gobert ha sido un jugador antipático desde que no tomó en serio el virus Covid-19 durante la temporada 2019-20 de la NBA. Por supuesto, en ese momento no se sabía lo mortífero que podría ser el virus, pero no fue una buena imagen para él.

Desde entonces, Gobert no ha sacudido la imagen de ser un jugador sobrevalorado que no tiene movimientos en el poste. Gobert ha firmado contratos máximos y aún así no puede anotar por sí solo, y el hecho de que se uniera a un equipo de Minnesota Timberwolves y aún así no pudo avanzar de la primera ronda de los playoffs lo convierte en uno de los jugadores más criticados de la liga.

Una exitosa carrera que trajo retractores

LeBron James

LeBron James puede ser el jugador de la NBA más amado y más odiado al mismo tiempo. Está maldito con la misma presencia polarizadora de Kobe Bryant, Dennis Rodman y Kareem Abdul-Jabbar en términos de ser grandes personajes dentro y fuera de la cancha.

Sin embargo, tal vez ningún otro superastro en la historia de la NBA pueda polarizar a las personas más que el Rey. “The Decision” lo convirtió en el jugador más odiado del juego, pero ha ganado seguidores en los últimos años con su increíble longevidad y dedicación al deporte.

A pesar de que cada vez más fanáticos aprecian su grandeza en la última década, LeBron tiene una gran cantidad de detractores, encabezados por el icónico analista deportivo Skip Bayless.

Russell Westbrook

Russell Westbrook fue el superhéroe de la NBA durante su campaña de MVP en 2017, promediando un triple-doble por primera vez desde Oscar Robertson y liderando a un equipo mermado de Oklahoma City Thunder a los playoffs cuando Kevin Durant los abandonó en la agencia libre.

Desde entonces, Westbrook ha adquirido la reputación de no ser un jugador ganador debido a su declive en la habilidad y el control de su juego. Russ tomó la decisión correcta de quedarse con los Los Angeles Clippers, ya que podría tener la oportunidad de ganar si sus compañeros pueden mantenerse saludables.

Chris Paul

Chris Paul está en la conversación de ser uno de los cinco mejores bases de todos los tiempos, pero aún tiene sus detractores. CP3 se tira al suelo con frecuencia en ambos lados de la cancha, se lesiona en los peores momentos y parece que no cae bien a algunos de sus compañeros de equipo.

El hecho de que Paul ahora sea parte de los Golden State Warriors junto a otro jugador odiado, Draymond Green, lo convierte en un blanco de críticas. Paul aún no ha ganado un campeonato de la NBA en su carrera, lo cual también lo ha convertido en uno de los jugadores más criticados de la liga.

Absolutamente odiado

En esta categoría se ubican los jugadores que luchan el puesto del jugador más odiado de la NBA, según lo que suceda en cada temporada. Tanto por actitudes dentro y fuera de la cancha, estos jugadores han generado detractores en todo el mundo.

El guerrero de los detractores

Obviamente, Draymond Green irrita a todos los fanáticos de los Golden State Warriors que no son seguidores del equipo. Se tira al suelo en defensa, tiene un temperamento corto y es un hablador serial.

Además, sus estadísticas en la hoja de anotaciones parecen promedio, pero en Golden State es invaluable, lo que explica su reciente contrato de 100 millones de dólares. Ya sea que nos guste o no, Draymond será un Guerrero de por vida.

Los inconformistas de siempre

James Harden

¿Qué quiere James Harden de su carrera? Estaba infeliz en Houston y se marchó de la manera más fea posible, llegando a los entrenamientos fuera de forma. Fue intercambiado a Brooklyn para unirse a Kevin Durant y Kyrie Irving, solo para irse nuevamente.

Finalmente, después de ir a su destino original de elección, los Philadelphia 76ers, es probable que haya jugado su último partido con la franquicia. Ya sea porque La Barba cambia de equipo con tanta frecuencia o no logra ofrecer un rendimiento constante en los playoffs, Harden no es un favorito de los fanáticos en absoluto.

Kyrie Irving

Kyrie Irving simplemente no es agradable en la comunidad de la NBA, no por sus habilidades como superestrella, sino por su carácter peculiar y sus extraños comentarios que salen de su boca cada temporada. A pesar de ser posiblemente el mejor manejador de balón de todos los tiempos, Kyrie parece vivir en su propio mundo y ha desarrollado la reputación de ser un destructor de equipos.

Dejó a Cleveland de una manera muy fea, solo para no tener ningún impacto con franquicias como los Boston Celtics, Brooklyn Nets y ahora los Dallas Mavericks, que lo han vuelto a fichar con la esperanza de que se concentre en el juego nuevamente.

El increíble caso de Ben Simmons

Es realmente una lástima lo que ha sucedido con Ben Simmons, un ex All-Star en tres ocasiones y participante en dos equipos defensivos del año. Al ingresar a la NBA, Simmons se suponía que sería el próximo LeBron James, pero en cambio se ha convertido en uno de los jugadores más odiados de la liga.

No tener un tiro externo y forzar su salida de Philadelphia y Brooklyn lo han convertido en uno de los jugadores más odiados de la NBA.

El trash-talk llevado al máximo

Los Houston Rockets han decidido pagarle 80 millones de dólares a uno de los jugadores más odiados de la NBA de todos los tiempos. Incluso los Memphis Grizzlies no podían soportarlo y lo dejaron ir sin pensarlo dos veces.

Independientemente de su habladuría ridícula (y a veces vergonzosa) que a menudo carece de fundamento, Brooks compite en defensa, lo que le valió un lugar en el Equipo Defensivo del Año de la NBA esta temporada. Brooks tiene tiempo para cambiar su reputación manteniéndose callado y mejorando su tiro, pero hasta entonces, será odiado.

El jugador de la NBA más odiado: Kevin Durant

No hay duda de que Kevin Durant es el jugador más odiado de la NBA según todas las cuentas. El alero superestrella será incluido en el Salón de la Fama en su primera oportunidad y todos los fanáticos de la NBA admiran su conjunto de habilidades, pero su carácter y sus decisiones de carrera han irritado a casi todos los fanáticos.

En primer lugar, dejar al Oklahoma City Thunder y unirse al equipo de los Golden State Warriors, que tenía un récord de 73 victorias y 9 derrotas y lo había vencido en los playoffs, es la decisión de agencia libre más impactante de la historia.

Si eso no fuera suficiente, abandonar Golden State debido a los “sentimientos heridos” derivados de un incidente con Draymond Green y formar dos superequipos en Brooklyn y Phoenix no hizo más que alimentar el fuego del odio que recibió.

Si bien Durant es sin duda una persona agradable y educada, la idea de unirse a superequipos y no ganar en Oklahoma City lo ha convertido en el jugador más antipático de la NBA.