La fuerte crítica de Shaquille O'Neal a James Harden que se hizo viral

No a todos en el ambiente de la National Basketball Association (NBA) les gustó el primer gran traspaso del 2021, donde el escolta James Harden fue intercambiado por Houston Rockets para convertirse en refuerzo de Brooklyn Nets; sin embargo, particularmente una crítica se hizo rápidamente viral en las redes sociales, y fue la del ex jugador Shaquille O'Neal.

Tras concretarse el traspaso, y luego que la franquicia de La Gran Manzana hiciera oficial la incorporación, el miembro del Salón de la Fama del Básquetbol aprovechó su vitrina como analista en el programa especializado de la liga, en la cadena TNT, para destrozar a La Barba, luego de sus declaraciones donde dijo que "amo esta ciudad y literalmente hice todo lo que pude".

Ante ese comentario, SHAQ partió señalando que "cuando dice que le dio todo a la ciudad (de Houston), es mentira; para decir esas cosas tienes que tener una clasificación G-14, es decir, tienes que ganar campeonatos y no lo hizo", para luego asegurar que Harden no aprovechó a las figuras que le trajeron a los Rockets durante su paso de ocho temporadas.

La dura crítica de SHAQ a Harden



Si bien durante su paso por la franquicia de Texas, el escolta consiguió varios logros individuales, como ser MVP en 2018, tres veces máximo anotador, líder en asistencias, ocho veces All-Star, y seis presencias en el primer equipo All-NBA, nunca pudo conseguir títulos con el equipo, algo que se lo sacó en cara el cuatro veces campeón de la liga.

"Pediste a Dwight Howard, te lo dimos. No resultó; pediste a Chris Paul, te lo dimos; pediste tiradores, te los dimos; pediste a (Russell) Westbrook, tu amigo desde niño y te lo dimos. No resultó. Entonces, cuando él dice que lo dio todo, yo digo que no, porque cuando eres la estrella, tienes una gran responsabilidad, y cuando llega su momento de brillar, él no brilla", complementó O'Neal.

Finalmente, SHAQ puntualizó que "yo solía ser como Harden, llegaba y me quejaba porque nadie hizo nada y mi padre, que descanse en paz, me dijo '¿y tú qué mierda hiciste?'. Nada, al igual que Harden, porque cuando tenía que demostrar y dar un paso al frente, no lo hizo", y finalizó diciendo que "ahora tiene su súperequipo y tiene que ganar este año, porque si no gana, es un fracasado".

Lee También