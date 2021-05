Jimmy Garoppolo habla del arribo de Trey Lance a San Francisco 49ers y recuerda a Tom Brady

Mientras todavía existe la incertidumbre respecto a si jugará la temporada 2021 de National Football League (NFL) por San Francisco 49ers, el mariscal de campo Jimmy Garoppolo se mostró listo para ayudar a su nuevo compañero, el novato Trey Lance, número 3 del Draft, tall y como lo hiciera con él la leyenda Tom Brady.

Es que en diálogo con ESPN Radio, el quarterback recordó la forma que, en 2014, lo recibiera en New England Patriots el siete veces ganador del Super Bowl, y agregó que le gustaría aplicar lo aprendido para entregárselo al talento llegado desde la Universidad de North Dakota State.

"Es como cerrar un círculo; vas en esta trayectoria de NFL y comienzas como un tipo joven que viene llegando. Tom Brady me enseñó todo. La competencia entre nosotros era grandiosa. Realmente me hizo crecer como novato y como jugador joven", aseguró Garoppolo.

Garoppolo se inspirará en Brady para ayudar a Trey Lance



"Así que, eso es lo que yo y Trey, vamos a moldear nuestra relación en eso. Pero sucederá de modo natural. Es una de esas cosas que, no se puede forzar nada. Simplemente, dejar que llegue como llegue", agregó el mariscal de campo.

Trey Lance en Draft 2021 (Getty)

Consultado por la forma en que va a ayudar a Lance, Garoppolo comentó que "intentaré usar mis propias experiencias personales y simplemente lo que yo viví, lo que me ayudó, lo que me desafió como jugador joven; voy a utilizar esas herramientas que me ayudaron para tratar de ayudar a Trey".

"Es difícil llegar a esta liga; sé lo que era venir de una escuela del FCS a la NFL. Hay un poco de ajuste, la velocidad, como sea que le quieras llamar, es simplemente diferente. Así que, lo que sea que pueda hacer para ayudarle, estaré más que contento", finalizó el quarterback.

