Este viernes 26 de abril de 2024 se pudo conocer que Liga de Quito tendría un nuevo problema económico con uno de sus ex jugadores, Nilson Angulo. El club Norte América reclama el pago de los valores por derechos de formación del jugador que Liga vendió hace 2 temporadas.

Marcos Zambrano, presidente del club Norte América reveló en el programa Al Aire de Pública FM que ingresó un reclamo por la falta de pago de Liga de Quito por Nilson Angulo. El directivo confirmó que ya han hecho dos acuerdos de pago, pero que sigue sin recibir el pago que le corresponde al club por el delantero ecuatoriano, que destacó en la LigaPro

“Hicimos un convenio con la dirigencia de Isaac Álvarez, por los pagos de Nilson Angulo, pero no me pagaron dos cuotas e ingresé un reclamo en la Federación Ecuatoriana de Fútbol“, comentó el presidente de Norte América. Desde el club ‘Albo’ no se han expresado por esta situación.

Nilson Angulo salió de Liga de Quito a mitad del año 2022 por un cifra cercana a los 2 millones de dólares. Norte América reclama un pago, y según el presidente Zambrano ya hubo un acuerdo económico previo con Esteban Paz, sin embargo, aún el club sigue sin recibir el dinero correspondiente.

Ahora Nilson Angulo destaca en el Anderlech de Bélgica. (Foto: Imago)

Esta temporada está marcada por varios problemas legales para Liga de Quito. El club ya estuvo en tribunales contra Jefferson Valverde, en una querella que terminó ganando. Ahora le llegaría este problema de Nilson Angulo y posiblemente una nueva demanda por otro jugador.

Los números de Nilson Angulo como jugador de Liga de Quito

En su paso por el primer equipo de Liga de Quito, tuvo un largo trayecto por los equipos de formativas, Nilson Angulo jugó 35 partidos, entre todas las competencias. Anotando 7 goles y también dando 5 asistencias. A sus 18 años se mudó al fútbol de Bélgica.

Las salidas de Liga de Quito para este 2024

En esta temporada, Liga de Quito ha sufrido salidas muy importantes en su plantilla. El club le tuvo que decir adiós a jugadores como Paolo Guerrero, Mauricio Martínez, José Angulo y Renato Ibarra y también Jefferson Valverde, quien recientemente fue transferido.