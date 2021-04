La leyenda de NFL que defiende a policía culpable de asesinar a George Floyd

En las próximas semanas se cumplirá un año desde que fue asesinado, a manos del policía de Minneapolis, Derek Chauvin, el ciudadano afroamericano George Floyd, el mundo del deporte en Estados Unidos se expresó ante la decisión de la Justicia, la gran mayoría a favor del fallo, pero hay excepciones.

Es el caso del ex jugador de Green Bay Packers y leyenda de la National Football League (NFL), Brett Favre, quien se expresó al respecto en su podcast Bolling with Favre, donde si bien no defendió al agente, indicó que le resultaba difícil de entender que lo hubiera hecho con intención de matarlo.

"Me resulta difícil de creer, y no estoy defendiendo para nada lo que hizo Derek Chauvin. Pero me resulta increíble, primero que nada. No creo que lo haya hecho a propósito", aseguró el quarterback.

En ese sentido, el otrora jugador de los Packers agregó que "habiendo dicho eso, sus acciones fueron injustificadas. No me importa de qué color sea la persona en la calle. Tú no... No sé qué llevó a ese video que vimos donde está su rodilla en la cuello, pero el hombre había tirado la toalla".

Finalmente, Favre expresó que "no soy racista. También estoy a favor de la igualdad para todos. Sólo creo que hay una mejor manera de poder unificar a todo el país", en expresiones que generaron reacciones dentro del ambiente en NFL.

Es el caso del ex receptor Torrey Smith, quien puso en Twitter que "me siento 100% seguro diciendo que si no es acerca de la posición de quarterback, no le pregunten nada a Favre"; o el otrora safety Ryan Clark, quien indicó que "no le pregunten nada, especialmente si la persona no luce como él".

Man, don’t even ask him about them either. Especially if they don’t look like him. — Ryan Clark (@Realrclark25) April 21, 2021

