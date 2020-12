El mensaje de Ezekiel Elliott a quienes lo quieren fuera de los Cowboys

Tuvo un acto de rebeldía, no quiso entrenar sino le daban una extensión de contrato y cuando la logró… El nivel de Ezekiel Elliott en los Dallas Cowboys viene en declive y fue señalado como uno de los responsables de la mala racha de los Vaqueros en la temporada 2020 de la NFL.

Por primera vez en cinco temporadas, Elliott se perdió un juego por lesión cuando no pudo estar en el duelo de la Semana 15 entre Dallas Cowboys y San Francisco 49ers. Sin la presencia del corredor estelar, los Vaqueros lograron una victoria que los mantiene con posibilidades de clasificar a los Playoffs.

Con un Tony Pollard que cada vez más toma mayor protagonismo, algunos aficionados de los Cowboys empezaron a dudar si la mejor opción es mantener a Elliott, quien renovó por seis años y $90 millones dólares en 2019. ¿Qué tiene para decir Ezekiel? Te lo contamos…

“Al final del día, esas no son las personas que firman mis cheques. No son los gatos los que toman las decisiones finales. Creo que hay una razón por la que no son ellos tomar esas decisiones. No creo que realmente importe”, afirmó Elliott para Clarence Hill Jr., escritor de los Cowboys.