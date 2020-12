Los Cowboys siguen vivos: la fórmula para clasificar a los Playoffs 2020

¿Y por qué no creer que el milagro es posible? Dallas Cowboys llega a la Semana 16 de la NFL con las posibilidades intactas de clasificar a los Playoffs y todo dependerá de lo que pase en los dos juegos restantes que le quedan a Washington Football Team.

La fórmula para que los Cowboys clasifiquen a los Playoffs es más sencilla de lo que crees: Dallas tendrá ganar los dos juegos que le restan, contra Philadelphia Eagles el domingo 27 de diciembre y en la Semana 17 vs. New York Giants, y Washington tendrá que perder los dos encuentros que le restan.

A Washington Football Team le queda por enfrentar a los Carolina Panthers, domingo 27 de diciembre, y se mide a Philadelphia Eagles en la última jornada de la temporada regular. Simple, claro y sencillo: Cowboys tiene ganar todo y los liderados por Alex Smith perder todo.

Playoffstatus, portal especializado en probabilidades de la NFL, le da a los Vaqueros un 96 por ciento de probabilidades que no lleguen a los Playoffs y tan un solo un 4% de ser los ganadores en la División Este de la Conferencia Nacional.

Dallas Cowboys necesita que Washington pierda en la Semana 16

En medio de la ‘batalla’ deportiva por clasificar a los Playoffs, Dallas Cowboys no tendría mejor noticia de cara a la Semana 16 de la NFL que saber la no presencia del quarterback Alex Smith para el juego Washington vs. Panthers. El QB aparece en estado cuestionable por un problema en la pantorrilla.

