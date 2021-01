Sin Tom Brady, ni Patrick Mahomes: los mejores de la temporada 2020

La temporada regular 2020 de la NFL terminó después de 17 semanas vibrantes y con el lápiz en la mano, los analistas de la agencia Associated Press (AP) no perdieron el tiempo y eligieron los 29 mejores jugadores de esta campaña para conformar el primer equipo All-Pro. Hay sorpresas, no están Patrick Mahomes y Tom Brady.

Con una mayoría de 18 jugadores, la Conferencia Americana sigue con el dominio de los jugadores en el primer equipo All-Pro, mientras que la NFC tuvo once representantes. Los únicos dos jugadores con votaciones unánimes fueron Travis Kelce y Aaron Donald.

En la posición de quarterback, AP también eligió a un claro ganador: Aaron Rodgers, quien tiene uno de los porcentajes de conversión más alto en la NFL con un 70.7%. Además, el mariscal de campo de Green Bay Packers acumuló 4.299 yardas, 48 touchdowns y cinco intercepciones.

La ofensiva temible del primer equipo All-Pro de la temporada 2020 tiene a tres receptores de élite: Tyreek Hill, Davante Adams, Stefon Diggs. A la hora del ataque terrestre, la elección no podía ser otra que Derrick Henry, quien logró 2.027 yardas en 378 acarreos.

La defensiva del primer equipo All-Pro 2020 de la NFL

Entre los jugadores elegidos por la agencia de prensa AP para la defensiva del primer equipo All-Pro 2020 de la NFL se destacan cuatro nombres, dos de cada equipo, de los Packers e Indianapolis Colts: David Bakhtiari, Corey Linsley, DeForest Buckner y Darius Leonard.

